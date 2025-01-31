Devrilen Otomobildeki 5 Genç Yaralandı

Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil tarlaya devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Devrilen Otomobildeki 5 Genç Yaralandı

Mardin'in Ömerli ilçesi Hop Geçidi mevkisinde gece saatlerinde kaza meydana geldi. Seyir halindeki 07 BFB 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

5 GENÇ YARALANDI

Kazada araçtaki E.B. (22), M.A. (25), Y.A. (19), O.B. (20) ve İ.D. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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