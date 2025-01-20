İstanbul'da Kabus Her Yeri Sardı, Körlük ve Ölüm Kaçınılmaz, Kanı Asitleştiriyor

İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a ulaşmışken, Prof. Dr. Şevket Özkaya büyük tehlike için uyardı. Özkaya “Metil alkol insan vücuduna ağız yoluyla alındığında kanımızı bir nevi asitleştirerek önce gözün retina tabakası olmak üzere, sinir sistemi tahribatı ve buna bağlı olarak körlük ile daha ciddi vakalarda ölümle sonuçlanmaktadır" dedi.

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İstanbul'da Kabus Her Yeri Sardı, Körlük ve Ölüm Kaçınılmaz, Kanı Asitleştiriyor

Son aylarda ‘sahte içki’ sebebi ölüm saçmaya devam ederken, uzmanlarda da uyarılarını artırdı. Uzmanlar sahte içkideki ‘ölümcül’ tekliye dikkat çekerken bir uyarı da Prof. Dr. Şevket Özkaya’dan geldi. Özkaya, sahte içkiye konan metil alkolün kanı asitleştirdiğini belirterek ölüm riskinin beklenenden daha hızlı olduğuna dikkat çekti.

İstanbul'da Kabus Her Yeri Sardı, Körlük ve Ölüm Kaçınılmaz, Kanı Asitleştiriyor - Resim : 1

'15-100 MİLİLİTRE DOZU ÖLÜM'

Etil ve metil alkolü, tat ve koku olarak ayırt etmenin imkânsız olduğunu belirten Özkaya şunları söyledi: Metil alkol ucuz olduğu için, etil alkol yerine kaçak içki yapımında metil alkol kullanılıyor. Bunun 4-15 mililitresi (1-3 tatlı kaşığı) metil alkol içilmesi sonucu körlük, 15-100 mililitre dozda ise ölüm meydana gelebilmekte.

İstanbul'da Kabus Her Yeri Sardı, Körlük ve Ölüm Kaçınılmaz, Kanı Asitleştiriyor - Resim : 2

BELİRTİLERİ NELER?

Sahte içki tüketildikten sonraki ilk 5 saatte sarhoşluk belirtileri görüldüğünü vurgulayan Özkaya “Zehirlenmenin ilk belirtileri genellikle metil alkol alımından 10-24 saat sonra görülmeye başlar. 30 saatten sonra ise ciddi metabolik asidoz gelişmektedir” dedi.

İstanbul'da Kabus Her Yeri Sardı, Körlük ve Ölüm Kaçınılmaz, Kanı Asitleştiriyor - Resim : 3

Özkaya belirtileri şöyle açıkladı: Bilinç bulanıklığı, denge ve hareket bozukluğu, baş ağrısı, bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı, sırt, kol ve bacaklarda ağrı, görme bozukluğu ve daha sonra körlük.

İstanbul'da Kabus Her Yeri Sardı, Körlük ve Ölüm Kaçınılmaz, Kanı Asitleştiriyor - Resim : 4

Kaynak: İHA

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