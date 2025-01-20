İstanbul'da Kabus Her Yeri Sardı, Körlük ve Ölüm Kaçınılmaz, Kanı Asitleştiriyor

Son aylarda ‘sahte içki’ sebebi ölüm saçmaya devam ederken, uzmanlarda da uyarılarını artırdı. Uzmanlar sahte içkideki ‘ölümcül’ tekliye dikkat çekerken bir uyarı da Prof. Dr. Şevket Özkaya’dan geldi. Özkaya, sahte içkiye konan metil alkolün kanı asitleştirdiğini belirterek ölüm riskinin beklenenden daha hızlı olduğuna dikkat çekti.

'15-100 MİLİLİTRE DOZU ÖLÜM'

Etil ve metil alkolü, tat ve koku olarak ayırt etmenin imkânsız olduğunu belirten Özkaya şunları söyledi: Metil alkol ucuz olduğu için, etil alkol yerine kaçak içki yapımında metil alkol kullanılıyor. Bunun 4-15 mililitresi (1-3 tatlı kaşığı) metil alkol içilmesi sonucu körlük, 15-100 mililitre dozda ise ölüm meydana gelebilmekte.

BELİRTİLERİ NELER?

Sahte içki tüketildikten sonraki ilk 5 saatte sarhoşluk belirtileri görüldüğünü vurgulayan Özkaya “Zehirlenmenin ilk belirtileri genellikle metil alkol alımından 10-24 saat sonra görülmeye başlar. 30 saatten sonra ise ciddi metabolik asidoz gelişmektedir” dedi.

Özkaya belirtileri şöyle açıkladı: Bilinç bulanıklığı, denge ve hareket bozukluğu, baş ağrısı, bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı, sırt, kol ve bacaklarda ağrı, görme bozukluğu ve daha sonra körlük.

Kaynak: İHA