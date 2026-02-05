Hendek Kadın Açık Cezaevi'nde Yangın Paniği

Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yangın çıktı. Yangından etkilenen 11 hükümlü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Hendek Kadın Açık Cezaevi'nde Yangın Paniği
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bir bölümünde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, hükümlülerin güvenli bölgeye tahliye edildiği bildirildi. Yangında çıkan dumandan etkilendikleri değerlendirilen 11 hükümlü tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DURUMLARI İYİ

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 4 Şubat 2026 tarihinde akşam saat 22.00 sularında kurumun depo kısmında çıkan yangın, olay yerine hızla ulaşan kurum personeli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangında dumandan hafif derecede etkilenen 11 hükümlü, sağlık kontrolleri yapılmak üzere tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personel bulunmamaktadır."

THY Uçağında Yangın PaniğiTHY Uçağında Yangın PaniğiGüncel

Şişli'de Sır Olay: İş İnsanı Musa Toykar Pijamalarıyla Yangın Merdiveninde Ölü BulunduŞişli'de Sır Olay: İş İnsanı Musa Toykar Pijamalarıyla Yangın Merdiveninde Ölü BulunduGüncel

Yangın Süslü Cinayet mi? 2 Kişi Silahla VurulmuşYangın Süslü Cinayet mi? 2 Kişi Silahla VurulmuşGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Yangın Hendek
Son Güncelleme:
2 Gündür Kayıptı... İnebolu'da Şüpheli Kadın Ölümü 2 Gündür Kayıptı... İnebolu'da Şüpheli Kadın Ölümü
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
IBAN’ını Veren Yandı! Başsavcılıktan Kritik Dolandırıcılık Uyarısı Başsavcılıktan Kritik Dolandırıcılık Uyarısı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Kriz Çözüldü: ABD-İran Görüşmesinin Yeri ve Tarihi Belirlendi Kriz Çözüldü: ABD-İran Görüşmesinin Yeri ve Tarihi Belirlendi
Hendek Kadın Açık Cezaevi'nde Yangın Paniği Hendek Kadın Açık Cezaevi'nde Yangın Paniği
Kredi Kartı Limit Düzenlemesinde Yeni Karar! İki Harcama Grubu Etkilenmeyecek Kredi Kartı Limit Düzenlemesinde Yeni Karar!
Konya'da Feci Kaza! Araçtan İnenler Kurtuldu, İçeride Kalan Hayatını Kaybetti Konya'da Feci Kaza! Araçtan İnenler Kurtuldu, İçeride Kalan Hayatını Kaybetti
Kentsel Dönüşümde Yeni Kurallar: İtiraz Edenin Evi Satılacak Kentsel Dönüşümde Yeni Kurallar: İtiraz Edenin Evi Satılacak