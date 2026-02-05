Hendek Kadın Açık Cezaevi'nde Yangın Paniği

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bir bölümünde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, hükümlülerin güvenli bölgeye tahliye edildiği bildirildi. Yangında çıkan dumandan etkilendikleri değerlendirilen 11 hükümlü tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DURUMLARI İYİ

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 4 Şubat 2026 tarihinde akşam saat 22.00 sularında kurumun depo kısmında çıkan yangın, olay yerine hızla ulaşan kurum personeli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangında dumandan hafif derecede etkilenen 11 hükümlü, sağlık kontrolleri yapılmak üzere tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personel bulunmamaktadır."

Kaynak: AA