Kredi Kartı Limit Düzenlemesinde Yeni Karar! İki Harcama Grubu Etkilenmeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ocak ayı sonunda kredi kartı limitlerine ilişkin önemli bir karar aldı. Bankalara tanınan 15 günlük uyum süresinin dolmasıyla birlikte, 15 Şubat’tan itibaren kredi kartı limitleri kart sahiplerinin gelir düzeyleriyle uyumlu olacak. Bu uygulama kapsamında, çok sayıda kredi kartında limit düşüşü yaşanması bekleniyor.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARINA ÖZEL MUAFİYET

BDDK, yeni düzenlemenin bazı harcama kalemlerinde mağduriyet yaratmaması için ek bir adım attı. Kurum, bankalara gönderdiği talimat yazısıyla eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limit düzenlemesinden istisna tutulacağını bildirdi.

DİJİTAL GELİR BELGESİ VE SİSTEM GÜNCELLEMESİ VURGUSU

Bankalara iletilen yazıda, müşteri mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla gelir belgelerinin dijital kanallar üzerinden temin edilmesi ve doğrulanmasına yönelik süreçlerin oluşturulması gerektiği ifade edildi. Ayrıca eğitim ve sağlık harcamalarının bu düzenlemeden olumsuz etkilenmemesi için gerekli sistemsel altyapının hayata geçirilmesi istendi.

BANKALARA 3 AYLIK UYUM TAKVİMİ

BDDK, söz konusu düzenlemenin sorunsuz biçimde uygulanabilmesi için bankalara 3 aylık süre tanıdı. Bu süre içinde bankaların teknik altyapılarını tamamlamaları ve tüm operasyonel süreçleri eksiksiz şekilde hayata geçirmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra, uyum sürecinde izlenecek adımları içeren yol haritasının kuruluş birlikleri aracılığıyla BDDK’ye iletilmesi talep edildi.

Yeni düzenleme ile kredi kartı limitlerinin bireylerin gelir düzeyiyle uyumlu hale getirilmesi ve finansal tüketicinin korunması hedefleniyor.

Kaynak: AA