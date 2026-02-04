Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Gözaltına Alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.

ABİSİ İBB SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya da İBB soruşturmasında tutuklanmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 27 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2026/22490 sayılı soruşturma kapsamında; Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından 27 şüpheli şahıs hakkında talimatımız gereği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından arama, el koyma ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir. Bu kapsamda 19 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup firar şüpheli şahıslara yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: DHA

