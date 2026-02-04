Araç Sahipleri Dikkat! Depoları Fulleyin, Akaryakıta Zam Geliyor
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son gelişmeyle birlikte bir akaryakıt ürününe daha zam yapıldı. Araç sahipleri ise “Motorine zam geldi mi?” sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt piyasasında fiyat değişimleri sürüyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve kur etkisi, benzin ve motorin fiyatlarına yansımaya devam ederken, tabelalarda yeni bir güncelleme daha yapıldı. Son düzenlemeyle birlikte motorin fiyatlarında artış yaşandı.
MOTORİNE ZAM GELDİ
Edinilen bilgilere göre motorin grubuna 20 kuruşluk bir zam uygulandı. Yapılan artışın ardından sürücüler, “Motorine zam var mı?” sorusuna yanıt ararken, benzin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik olmadığı öğrenildi.
4 ŞUBAT 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Motorin fiyatlarına gelen zam sonrası büyükşehirlerde güncel fiyatlar yeniden hesaplandı. Akaryakıt fiyatları şehirden şehre küçük farklılıklar gösterebiliyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 55.37 TL
Motorin: 57.67 TL
LPG: 30.09 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 55.19 TL
Motorin: 57.49 TL
LPG: 29.49 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 56.30 TL
Motorin: 58.78 TL
LPG: 29.97 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 56.58 TL
Motorin: 59.05 TL
LPG: 29.89 TL
