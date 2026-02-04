İstanbul Gündemdeydi... ABD Basını Yazdı, İran Görüşmeleri O Ülkede Yapılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Axios haber platformu, isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran’ın ABD ile yapılacak görüşmelere ilişkin hem format hem de mekan konusunda revizyon talebinde bulunduğunu aktardı. Bu talebin ardından sürecin yeniden şekillendiği belirtildi.

İSTANBUL SEÇENEĞİ DEVRE DIŞI MI KALDI?

Haberde, 6 Şubat Cuma günü İstanbul’da yapılacağı öne sürülen görüşmelerin, İran’ın isteği üzerine Umman’a alındığı ve Washington yönetiminin bu değişikliği kabul ettiği iddia edildi. Böylece tarafların, tarafsız bir üçüncü ülkede bir araya gelmesi gündeme geldi.

İRAN İKİLİ MÜZAKERE İSTİYOR

Axios’un haberinde, " İstanbul'daki görüşmelere birçok Arap ve Müslüman ülkenin gözlemci olarak katılmasının planlandığına" dikkat çekilirken, İran’ın bu duruma karşı çıktığı öne sürüldü. Tahran yönetiminin, müzakerelerin yalnızca ABD ile ikili formatta yürütülmesini talep ettiği ifade edildi.

Haberde, İran’ın bu yaklaşımının arkasındaki gerekçeye de yer verildi. Buna göre Tahran, "görüşmeleri yalnızca nükleer konularla sınırlandırmak istemesi ve bölgedeki diğer ülkeler için öncelik taşıyan füze programı ile vekil gruplar gibi başlıkları gündeme getirmekten kaçınması" nedeniyle çok taraflı bir masaya sıcak bakmıyor.

WİTKOFF–ERAKÇİ GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDE

Daha önce ortaya atılan iddialara göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı ele almak üzere 6 Şubat’ta Türkiye’de görüşmesi bekleniyordu. Ancak mekan değişikliği iddiaları bu planı belirsizliğe sürükledi.

HAZİRAN 2025’TEN SONRA İLK TEMAS OLACAK

Bu görüşmenin gerçekleşmesi halinde, Haziran 2025’te İran ile İsrail arasında yaşanan ve 12 gün süren çatışmaların ardından ABD’li ve İranlı yetkililer arasındaki ilk doğrudan temas olması bekleniyor.

'DİPLOMASİYE HAZIRIZ AMA BASKISIZ OLMALI'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran İslam Devrimi’nin 47. yıl dönümü dolayısıyla Tahran’da Ayetullah Humeyni’nin türbesinde yaptığı konuşmada diplomasi mesajı vermişti. Erakçi konuşmasında, " Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

