Altın Piyasasında Fırtına Sonrası Bahar! Fiyatlar Yeniden Zirveye Koşuyor

Altın piyasasında sert geri çekilmenin ardından yeniden canlanma görüldü. Yatırımcıların güvenli liman olarak değerli metallere yönelmesiyle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti.

Aynı zamanda doların küresel çapta zayıflaması, dolar bazında işlem gören altını diğer para birimleriyle yatırım yapanlar için daha cazip hale getirdi.

Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken, gram altın da yeniden 7 bin liranın üstünde işlem görmeye başladı.

Peki 4 Şubat 2026 itibarıyla 22 ayar bilezikten çeyrek altına kadar güncel altın fiyatları ne durumda? İşte detaylar…

Gram Altın

Alış: 7.087,4640 TL

Satış: 7.088,6530 TL

Ons Altın (Dolar)

Alış: 5.014,89 $

Satış: 5.016,93 $

Çeyrek Altın

Alış: 11.339,9400 TL

Satış: 11.589,9500 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 45.359,7700 TL

Satış: 46.218,0200 TL

Tam Altın

Alış: 48.702,00 TL

Satış: 50.014,00 TL

Yarım Altın

Alış: 22.587,82 TL

Satış: 23.159,18 TL

Ziynet Altını

Alış: 45.317,25 TL

Satış: 46.176,71 TL

Ata Altın

Alış: 48.620,04 TL

Satış: 49.958,37 TL

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 4.135,67 TL

Satış: 5.453,49 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 6.816,27 TL

Satış: 7.220,05 TL

Kaynak: Haber Merkezi