Altın Piyasasında Fırtına Sonrası Bahar! Fiyatlar Yeniden Zirveye Koşuyor

Altın fiyatları sert düşüşün ardından hızlı toparlandı. Yatırımcıların güvenli liman talebi ve doların zayıflamasıyla ons altın 5 bin doların üzerine çıkarken, gram altın yeniden 7 bin TL seviyesini aştı.

Son Güncelleme:
Altın Piyasasında Fırtına Sonrası Bahar! Fiyatlar Yeniden Zirveye Koşuyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasında sert geri çekilmenin ardından yeniden canlanma görüldü. Yatırımcıların güvenli liman olarak değerli metallere yönelmesiyle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti.

Aynı zamanda doların küresel çapta zayıflaması, dolar bazında işlem gören altını diğer para birimleriyle yatırım yapanlar için daha cazip hale getirdi.

Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken, gram altın da yeniden 7 bin liranın üstünde işlem görmeye başladı.

Peki 4 Şubat 2026 itibarıyla 22 ayar bilezikten çeyrek altına kadar güncel altın fiyatları ne durumda? İşte detaylar…

Gram Altın
Alış: 7.087,4640 TL
Satış: 7.088,6530 TL

Ons Altın (Dolar)
Alış: 5.014,89 $
Satış: 5.016,93 $

Çeyrek Altın
Alış: 11.339,9400 TL
Satış: 11.589,9500 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 45.359,7700 TL
Satış: 46.218,0200 TL

Tam Altın
Alış: 48.702,00 TL
Satış: 50.014,00 TL

Yarım Altın
Alış: 22.587,82 TL
Satış: 23.159,18 TL

Ziynet Altını
Alış: 45.317,25 TL
Satış: 46.176,71 TL

Ata Altın
Alış: 48.620,04 TL
Satış: 49.958,37 TL

14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 4.135,67 TL
Satış: 5.453,49 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 6.816,27 TL
Satış: 7.220,05 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gram Altın Çeyrek Altın
Son Güncelleme:
SGK Borcu Olanlar Dikkat: Erteleme Seçeneği Geldi SGK Borcu Olanlar Dikkat: Erteleme Seçeneği Geldi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Yaşlılık Sigortası İçin Geri Sayım Başladı! Devlet Desteğinin Detayları Belli Oldu Yaşlılık Sigortası İçin Geri Sayım Başladı! Devlet Desteğinin Detayları Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe Transfer Krizini Aştı: Nesyri Gitti, Kante Geliyor Kriz Aşıldı... Nesyri Gitti, Kante Geliyor
Azerbaycan ile İsrail Arasında Yapay Zeka Mutabakatı Azerbaycan ile İsrail Arasında Yapay Zeka Mutabakatı
Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü
Bahçeli'den Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı
Ufuk Özkan'ın Ameliyatı 11 Saat Sürdü: Doktorlardan Açıklama Geldi Ufuk Özkan'ın Ameliyatı 11 Saat Sürdü