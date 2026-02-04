Altın Piyasasında Fırtına Sonrası Bahar! Fiyatlar Yeniden Zirveye Koşuyor
Altın fiyatları sert düşüşün ardından hızlı toparlandı. Yatırımcıların güvenli liman talebi ve doların zayıflamasıyla ons altın 5 bin doların üzerine çıkarken, gram altın yeniden 7 bin TL seviyesini aştı.
Altın piyasasında sert geri çekilmenin ardından yeniden canlanma görüldü. Yatırımcıların güvenli liman olarak değerli metallere yönelmesiyle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti.
Aynı zamanda doların küresel çapta zayıflaması, dolar bazında işlem gören altını diğer para birimleriyle yatırım yapanlar için daha cazip hale getirdi.
Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken, gram altın da yeniden 7 bin liranın üstünde işlem görmeye başladı.
Peki 4 Şubat 2026 itibarıyla 22 ayar bilezikten çeyrek altına kadar güncel altın fiyatları ne durumda? İşte detaylar…
Gram Altın
Alış: 7.087,4640 TL
Satış: 7.088,6530 TL
Ons Altın (Dolar)
Alış: 5.014,89 $
Satış: 5.016,93 $
Çeyrek Altın
Alış: 11.339,9400 TL
Satış: 11.589,9500 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 45.359,7700 TL
Satış: 46.218,0200 TL
Tam Altın
Alış: 48.702,00 TL
Satış: 50.014,00 TL
Yarım Altın
Alış: 22.587,82 TL
Satış: 23.159,18 TL
Ziynet Altını
Alış: 45.317,25 TL
Satış: 46.176,71 TL
Ata Altın
Alış: 48.620,04 TL
Satış: 49.958,37 TL
14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 4.135,67 TL
Satış: 5.453,49 TL
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 6.816,27 TL
Satış: 7.220,05 TL
