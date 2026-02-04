Konya'da Feci Kaza! Araçtan İnenler Kurtuldu, İçeride Kalan Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara–Konya kara yolunun 97’nci kilometresinde, saat 06.00 civarında gerçekleşen olayda, İskender Gedik’in (44) kullandığı hafif ticari araç, başka bir TIR’ın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından sürücü Gedik ile araçta bulunan Abdullah Gedik (66) dışarı çıkarken, arka koltukta oturan kayınvalideleri Fatma Sarıkaya (69) araç içinde kaldı. Bu sırada Hasan Türkmen (30) yönetimindeki bir TIR, bariyerlere çarpan hafif ticari araca çarptı.

ARAÇ İÇERİSİNDEKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içinde bulunan Fatma Sarıkaya’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. İkinci çarpma sırasında araç dışında olan İskender Gedik ile Abdullah Gedik’in kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ ŞOKA GİRDİ

Kazanın şokunu yaşayan TIR sürücüsü Hasan Türkmen, tedbir amacıyla ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayatını kaybeden Fatma Sarıkaya’nın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

