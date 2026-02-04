Ramazan Öncesi İftar Menüleri Cep Yakıyor: Kişi Başı Fiyatlar Dudak Uçuklattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ramazan hazırlıkları yeme-içme sektöründe hız kazandı. İftar menülerinin fiyatları bu yıl geniş bir aralıkta şekillenirken, evde iftar ile dışarıda iftar arasındaki makas da büyüdü. Piyasadaki son tabloya göre mütevazı lokantalardan ultra lüks otellere kadar farklı seçeneklerde fiyatlar belirlendi.

İFTAR MENÜLERİNDE FİYATLAR NE DÜZEYDE?

Türkiye Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre; geçen yıla kıyasla ortalama mekanlarda sert artışlar görülmezken, kişi başı iftar menüleri 500 TL ile 7 bin TL arasında değişiyor. Lüks segmentte üst sınırın daha da yukarı çekildiği belirtiliyor.

Evde dört kişilik bir iftarın maliyeti ise menünün içeriğine göre ortalama 1.000–1.500 TL aralığında hesaplanıyor. Dışarıda iftar tercih edildiğinde ise esnaf lokantasında dahi dört kişi için 2 bin TL’nin üzerinde bir bütçe gerekiyor. Orta seviye restoranlarda kişi başı 2.500 TL’ye yaklaşan fiyatlar, dört kişilik masada 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu tutarın, tanesi 500 TL olan 20 ramazan kolisine denk geldiği ifade ediliyor. Lüks otellerde dört kişilik iftar bedelinin, 800–1.000 TL’lik kolilerle yaklaşık 30 kişinin ramazan ihtiyacını karşılayabileceği vurgulanıyor.

“FAHİŞ ZAM YOK” VURGUSU

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, sektörde fahiş zam iddialarını reddetti. Bingöl, kendi işletmelerinde iftar menüsünün Ümraniye’de 2.250 TL, Esenler’de 2.900 TL olduğunu ve geçen yıla göre yaklaşık yüzde 10’luk artış uyguladıklarını belirtti. Ülke genelinde 20 bin noktadan fiyat topladıklarını söyleyen Bingöl, birçok işletmenin zam yapmama ya da sınırlı artış yoluna gideceğini ifade etti.

500 TL’LİK İFTAR MENÜSÜNDE NELER VAR?

Bu grupta iftar genellikle hurma ve zeytinle açılıyor. Çorba servisinin ardından kuru fasulye-pilav, nohut-pilav ya da köfte gibi tek ana yemek seçeneği sunuluyor. Mevsim salatası, ramazan pidesi ve ayran menüye dâhil. Tatlı olarak sütlaç, irmik helvası veya Kemalpaşa yer alıyor.

2.000 TL SEVİYESİNDEKİ İFTAR MENÜLERİNDE NELER VAR?

İftariyelik ve çorba seçenekleri benzerken; köfte, tas kebabı ya da Adana-Urfa kebap gibi etli ana yemekler tercih edilebiliyor. Kırmızı etin yanı sıra tavuk ve balık seçenekleri de sunulabiliyor. Ara sıcaklarda börek; tatlılarda güllaç ve sütlü tatlılar ile ramazan şerbetleri menüye eklenebiliyor.

LÜKS İFTAR MENÜLERİNDE NELER ÖNE ÇIKIYOR?

Lüks restoran ve 5 yıldızlı otellerde iftariyelik tabaklarında hurma, pastırma, sucuk, peynir çeşitleri ve zeytinyağlılar bulunuyor. Çorbanın ardından içli köfte, su böreği ve paçanga gibi ara sıcaklar servis ediliyor. Ana yemekte kuzu tandır, hünkarbeğendi, kuzu sırtı, dana kaburga gibi klasik Türk ve Osmanlı mutfağından seçenekler ile şef imzalı tabaklar yer alıyor. Tatlı büfeleri veya çoklu tatlı sunumları da bu menülerin parçası.

MEKANLARA GÖRE İFTAR FİYATLARI

Lokantalar: 500 – 2.000 TL

Zincir restoranlar: 2.000 – 3.000 TL

Oteller: 2.500 – 3.500 TL

Ultra lüks oteller: 4.500 – 7.000 TL

Ultra lüks restoranlar: 3.500 – 6.000 TL

RAMAZAN KOLİLERİ NE KADAR?

Marketlerdeki ramazan kolilerinde de geçen yıla göre yüzde 20–25 oranında artış görülüyor.

Ekonomik/Küçük koli: 499 – 750 TL

Standart koli: 850 – 1.250 TL

Premium paket: 1.500 – 2.500 TL

Büyük/Mega koliler: 1.800 – 5.000 TL

Başlangıç paketlerinde temel gıdalar yer alırken, orta segmentte çaydan salçaya uzanan ek ürünler bulunuyor. Üst segment kolilerde ise sıvı yağ çeşitleri, Türk kahvesi, çikolata ve ramazana özgü ürünler öne çıkıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi