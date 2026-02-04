Kentsel Dönüşümde Yeni Kurallar: İtiraz Edenin Evi Satılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un uygulama yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme; riskli yapıların yıkımı sonrası yapılacak işlemlerden, maliklerin karar süreçlerine kadar pek çok başlıkta yeni kurallar getiriyor.

RİSKLİ YAPI YIKIMI SONRASI TAPU İŞLEMLERİ

Yeni kurallara göre riskli yapı yıkıldıktan sonra tapu kayıtlarındaki “riskli yapı” şerhi kaldırılacak. Bunun yerine taşınmazın 6306 sayılı Kanun kapsamında işlem göreceğini belirten yeni bir kayıt eklenecek.

TOPLANTI ZORUNLU, TALEP TEK KİŞİDEN

Kentsel dönüşüm projelerinde maliklerin toplantı yapması zorunlu hale getirildi. Toplantı, maliklerden herhangi birinin talebiyle düzenlenebilecek. Tarih ve saat bina girişinde ve muhtarlıkta ilan edilecek; alınan kararlar tutanak altına alınacak. Bildirimler artık e-Devlet üzerinden de yapılabilecek.

ÇOĞUNLUĞA UYMAYANIN HİSSESİ SATILABİLECEK

Salt çoğunlukla alınan karara katılmayan maliklerin payları, rayiç bedelin altında olmamak kaydıyla açık artırma yoluyla diğer paydaşlara satılabilecek. Satış gerçekleşmezse paylar; Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ veya ilgili idare tarafından satın alınabilecek.

Riskli yapı bulunan alanlarda, uzlaşma şartıyla hisselerin üçüncü kişilere satışına da izin verilecek.

ARSA SATIŞINDA KAMUYA ÖNCELİK

Riskli binanın yıkılmasıyla arsa haline gelen taşınmazların satışına karar verilmesi durumunda, arsa payları öncelikle Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ veya ilgili kamu kurumlarına teklif edilecek. Kamu tarafından satın alma yapılması halinde hak sahipleriyle konut ya da işyeri sözleşmesi imzalanabilecek.

ZEMİN UYGUN DEĞİLSE İMAR HAKKI TAŞINABİLECEK

Zemin riski veya mevzuat engelleri nedeniyle aynı parselde yapılaşmanın mümkün olmadığı hallerde, imar hakkı aktarımı yoluyla başka bir parsele taşınabilecek. Bu işlemde maliklerin yeni parselde paylaştırılması ve diğer maliklerin onayı gerekecek.

PARSEL BİRLEŞTİRMEDE YENİ ESASLAR

Birden fazla parselin birleştirilmesinde, her parselde hisseleri oranında salt çoğunluk kararı yeterli olacak. Ancak riskli yapı bulunan parsellerle birlikte değerlendirilecek boş parseller için tüm maliklerin oy birliği aranacak.

Yeni düzenleme ile kentsel dönüşüm projelerinde tıkanan karar süreçlerinin hızlandırılması ve uygulamada birlik sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi