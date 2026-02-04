Emeklinin Beklediği Maaş Farkları Hesaplara Yattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ocak ayında yapılan düzenleme sürecinin tamamlanamaması nedeniyle en düşük emekli aylığı alanların maaşları eksik yatırılmıştı. Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından beklenen fark ödemeleri bugün itibarıyla gerçekleştirildi.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026 yılı için yüzde 12,19 oranında zam alırken, en düşük emekli aylığının yükseltilmesi için ayrıca bir artış yapılmıştı. Buna göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı, yüzde 18,4’lük artışla 20 bin liraya çıkarılmıştı.

OCAK AYINDA EKSİK ÖDEME YAPILMIŞTI

Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından fark ödemelerinin yapılacağı duyurulmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu daha önce yaptığı bilgilendirmede, zam farklarının 4 Şubat tarihinde emeklilerin hesaplarına aktarılacağını açıklamıştı.

11,4 MİLYAR TL’LİK ÖDEME

Beklenen gün geldi ve milyonlarca emeklinin maaş farkı bugün hesaplara yatırıldı. Emekliler, kişi başı 3 bin 119 lira fark ödemesini alırken, toplamda 11,4 milyar TL tutarında ödeme yapıldığı bildirildi. Farkların hesaplara geçmesiyle birlikte emekliler ATM’lerden paralarını çekmeye başladı.

Kaynak: Haber Merkezi