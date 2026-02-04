THY Uçağında Yangın Paniği

Katmandu'dan kalkan THY'nin uçağı motor yangını sebebiyle Kalküta'ya iniş talebinde bulundu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Nepal'in başkenti Katmandu'dan İstanbul'a seyretmekte olan uçağı, bir motorunda yangın çıkmasının ardından Hindistan'nın Kalküta kentindeki havalimanına inmek için talepte bulundu.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, uçak mürettebatı motordaki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Kaynak: Reuters

