THY Uçağında Yangın Paniği

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk Hava Yolları'nın (THY) Nepal'in başkenti Katmandu'dan İstanbul'a seyretmekte olan uçağı, bir motorunda yangın çıkmasının ardından Hindistan'nın Kalküta kentindeki havalimanına inmek için talepte bulundu.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, uçak mürettebatı motordaki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Kaynak: Reuters