2 Gündür Kayıptı... İnebolu'da Şüpheli Kadın Ölümü
İnebolu’da 2 gündür kendisinden haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Nezahat Uzun, evinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre Boyran Mahallesi’nde yalnız yaşayan Uzun’a ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkondan girdikleri evde Uzun’un cansız bedeniyle karşılaştı.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Nezahat Uzun’un cenazesi İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
