IBAN’ını Veren Yandı! Başsavcılıktan Kritik Dolandırıcılık Uyarısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, banka hesabını, IBAN’ını ve GSM hattını başkalarına kullandıranların dolandırıcılık soruşturmalarında doğrudan şüpheli konumuna düştüğünü belirterek yurttaşları uyardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, artan siber dolandırıcılık vakalarına karşı yurttaşları uyardı. Başsavcılık, son dönemde en sık karşılaşılan siber suçlar arasında kimlik avı, sahte internet siteleri, sosyal mühendislik yöntemleri, fidye yazılımları, banka ve kredi kartı dolandırıcılığı, kripto para tuzakları, hesap ele geçirme, şantaj ve deepfake içeriklerle yapılan dolandırıcılıkların yer aldığını açıkladı.

Dolandırıcıların sahte e-posta, SMS, telefon aramaları ve yapay zeka destekli videolarla mağdurları kandırdığı vurgulanırken, kolay para vaadiyle ikna edilen kişilerin hesaplarını kullandırmasının ağır cezai sonuçlar doğurduğuna dikkat çekildi.

TUZAKLARI ANLATILDI

Açıklamada, banka hesabı, IBAN bilgisi, mobil bankacılık erişimi ya da ödeme kuruluşu hesaplarının başkalarına verilmesinin suç teşkil ettiği belirtilerek, dolandırıcıların sıkça “hesabım bloke oldu”, “sadece birkaç gün kullanılacak”, “her şey yasal” gibi bahanelerle insanları tuzağa çektiği ifade edildi. Bu yöntemlerle sahte ürün satışı, yatırım ve kripto dolandırıcılığı, yasadışı bahis, kara para aklama, sahte iş ilanları ve şantaj gibi birçok suçun işlendiği aktarıldı. Özellikle ünlü isimlerin görüntülerinin kullanıldığı sahte yatırım videolarının son dönemde arttığı kaydedildi.

İLK ŞÜPHELİ HESAP SAHİBİ

Başsavcılık, dolandırıcılık olaylarında paranın çoğunlukla hesabını kullandıran kişinin üzerine geçtiğini ve şikayetlerde ilk şüphelinin doğrudan hesap sahibi olduğunu vurguladı. Bu kişilerin “para katırı” olarak adlandırıldığı ve ciddi cezalarla karşı karşıya kaldıkları belirtildi. Vatandaşlara hesaplarını başkalarına açmamaları, şüpheli durumlarda yazışma ve belgeleri saklamaları, ailelerini bilgilendirmeleri ve adli mercilere başvurmaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: DHA

