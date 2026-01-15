Sahte Polis Kimliğiyle Yakalandı: 128 Suçtan Firari Çıktı

İzmir’de devriye sırasında sahte polis kimliğiyle yakalanan bir şüphelinin, dolandırıcılık başta olmak üzere 128 ayrı suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Sahte Polis Kimliğiyle Yakalandı: 128 Suçtan Firari Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’de devriye görevi yapan motosikletli polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir kişi, kendisini polis olarak tanıtmaya çalıştı. Şahsın ibraz ettiği kimliğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri tarafından durdurulan M.O. isimli şüpheliye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Sorguda, zanlının başta dolandırıcılık olmak üzere tehdit, güveni kötüye kullanma, yaralama ve hakaret suçlarından arandığı ortaya çıktı.

Yetkililer, M.O.’nun 120 dolandırıcılık, 3 tehdit ve 1 güveni kötüye kullanma suçunun yanı sıra, 2 basit yaralama ve 2 hakaret suçundan kesinleşmiş hapis cezalarının da bulunduğunu açıkladı. Toplamda 128 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.ü

İki Günde İki Vinç Faciasıİki Günde İki Vinç FaciasıDünya

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Ünlülere Yeni Uyuşturucu Operasyonu: Milli Voleybolcu Derya Çayırgan Dahil 19 Kişi Gözaltında Ünlülere Yeni Uyuşturucu Operasyonu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 Bin Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları Açıklandı 3 Bin Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları Açıklandı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Yeni Uyuşturucu Operasyonu: Milli Voleybolcu Derya Çayırgan Dahil 19 Kişi Gözaltında Ünlülere Yeni Uyuşturucu Operasyonu
Kar Geri Geliyor! Günlerce Sürecek Soğuk Hava Dalgası Tüm Yurdu Saracak Kar Geri Geliyor! Günlerce Sürecek Soğuk Hava Dalgası Tüm Yurdu Saracak
Talep Patlaması Sonrası Devlet Harekete Geçti: Hileli Başvurana Hapis Cezası Gelecek Talep Patlaması Sonrası Devlet Harekete Geçti: Hileli Başvurana Hapis Cezası Gelecek
Trafikte Bunları Yapan Sürücü Yandı: Yeni Trafik Yasası Geliyor! Cezalar Katlanıyor Yeni Trafik Yasası Geliyor! Cezalar Katlanıyor
Çorum'da Aranan Yaşlı Adam Ormanda Bulundu Çorum'da Aranan Yaşlı Adam Ormanda Bulundu