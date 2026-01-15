Sahte Polis Kimliğiyle Yakalandı: 128 Suçtan Firari Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’de devriye görevi yapan motosikletli polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir kişi, kendisini polis olarak tanıtmaya çalıştı. Şahsın ibraz ettiği kimliğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri tarafından durdurulan M.O. isimli şüpheliye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Sorguda, zanlının başta dolandırıcılık olmak üzere tehdit, güveni kötüye kullanma, yaralama ve hakaret suçlarından arandığı ortaya çıktı.

Yetkililer, M.O.’nun 120 dolandırıcılık, 3 tehdit ve 1 güveni kötüye kullanma suçunun yanı sıra, 2 basit yaralama ve 2 hakaret suçundan kesinleşmiş hapis cezalarının da bulunduğunu açıkladı. Toplamda 128 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.ü

Kaynak: DHA