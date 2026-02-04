Mükremin Gezgin Hakkında Karar Çıktı

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı.

Mükremin Gezgin Hakkında Karar Çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunca ünlülere uyuşturucu soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alından sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı.

Gezgin, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek' suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: DHA

Mükremin Gezgin
