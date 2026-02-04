Mükremin Gezgin Hakkında Karar Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunca ünlülere uyuşturucu soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alından sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı.

Gezgin, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek' suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: DHA