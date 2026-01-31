Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Enes Batur, Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven... 26 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Enes Batur ve Murat Yağcı hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu. Operasyonda Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş, Çakal ismiyle bilinen Emirhan Çakal ve çok sayıda ünlü ismin gözaltına alındığı belirlendi. Gözaltına alınan isimler, işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Hasan CAN KAYA

Yusuf AKTAŞ

Emirhan ÇAKAL

Mazlum AKTÜRK

Mert Eren BÜLBÜL

Sıla DÜNDAR

Döndü Şahin

Burak GÜNGÖR

Ahmet Can DÜNDAR

Bercan GÜVEN

Fırat YAYLA

ARAMASI DEVAM EDEN ŞAHISLAR

Eray DURMUŞ (Aranıyor)

YURT DIŞINDA BULUNDUĞUNDAN DOLAYI HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN ŞAHISLAR:

Enes Batur SUNGURTEKİN

Barış Murat YAĞCI

Ecenaz ÜÇER

Kemal Can PARLAK

Çağrı TANER

Turgut EKİM

Barbaros DİKMEN

Yaren ALACA

Nisa BÖLÜKBAŞI

Kaynak: Sabah

