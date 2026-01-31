Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Enes Batur, Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven... 26 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Enes Batur ve Murat Yağcı hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.
İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu. Operasyonda Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş, Çakal ismiyle bilinen Emirhan Çakal ve çok sayıda ünlü ismin gözaltına alındığı belirlendi. Gözaltına alınan isimler, işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU
Hasan CAN KAYA
Yusuf AKTAŞ
Emirhan ÇAKAL
Mazlum AKTÜRK
Mert Eren BÜLBÜL
Sıla DÜNDAR
Döndü Şahin
Burak GÜNGÖR
Ahmet Can DÜNDAR
Bercan GÜVEN
Fırat YAYLA
ARAMASI DEVAM EDEN ŞAHISLAR
Eray DURMUŞ (Aranıyor)
YURT DIŞINDA BULUNDUĞUNDAN DOLAYI HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN ŞAHISLAR:
Enes Batur SUNGURTEKİN
Barış Murat YAĞCI
Ecenaz ÜÇER
Kemal Can PARLAK
Çağrı TANER
Turgut EKİM
Barbaros DİKMEN
Yaren ALACA
Nisa BÖLÜKBAŞI
Kaynak: Sabah