Milyonların Beklediği Haber Geldi: Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu

En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesinin ardından oluşan 3 bin 119 TL’lik fark için milyonların beklediği açıklama geldi. SGK, yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayan ödeme takvimini duyurdu.

En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasının ardından, ocak ayında eski tutar üzerinden maaş alan emeklilerin fark ödemelerine ilişkin takvim belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, maaş farkı ödemeleri 4 Şubat 2026 Çarşamba gününden itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye yükseltilmişti. Bu kapsamda ocak ayında eski maaş üzerinden ödeme alan SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerine, aradaki 3 bin 119 TL’lik fark tek seferde ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK kaynaklarından edinilen bilgilere göre, fark ödemesinden yaklaşık 4,9 milyon emekli yararlanacak. Şubat ayı itibarıyla ise en düşük emekli maaşı doğrudan 20 bin TL olarak hesaplara yatırılacak.

Emekliler, maaş ve fark ödemelerine ilişkin detayları e-Devlet üzerinden “4A/4B Emekli Aylık Bilgisi” ve “Emekli Günlük Ödeme” ekranlarından takip edebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu
