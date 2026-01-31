BDDK’dan Kritik Karar: Kredi Kartı ve Konut Kredilerinde Şartlar Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesi ve tüketicinin korunması amacıyla kredi sistemine ilişkin kapsamlı düzenlemelere imza attı. Alınan kararlar, 21 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında eşgüdüm içinde belirlenen makro ihtiyati adımlar doğrultusunda hayata geçirildi.

Düzenlemeler; konut kredileri, bireysel kredi kartları, ihtiyaç kredileri ve kredili mevduat hesaplarını kapsarken, borçluluğun gelirle uyumlu hale getirilmesi, sürdürülebilir ödeme yapısının sağlanması ve finansal tüketicinin korunması hedeflendi.

KONUT KREDİLERİNDE BİRİNCİ VE İKİNCİ EL AYRIMI KALDIRILDI

Yeni düzenleme ile konut kredilerinde kredi tutarının konut değerine oranı açısından uygulanan birinci el–ikinci el konut ayrımı sona erdi. Ayrıca 2010 yılından sonra inşa edilen ve en az C enerji sınıfına sahip konutlar, avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına dahil edildi.

Bu adımla birlikte enerji verimliliği yüksek ve görece depreme dayanıklı yeni konutların alımının teşvik edilmesi amaçlandı. İlk kez konut sahibi olacak tüketicilere yönelik destekler korunurken, kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı en az bir konut bulunan kişiler için kredi değer oranlarının yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına devam edileceği belirtildi.

KREDİ KARTI VE İHTİYAÇ KREDİLERİNE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI

BDDK, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredileri için yeni bir yapılandırma imkânı tanıdı.

Buna göre, yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri, borçlu tarafından üç ay içinde talep edilmesi halinde azami 48 ay vade ile yeniden yapılandırılabilecek.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ GELİRLE UYUMLU HALE GETİRİLECEK

Kredi kartı limitlerine ilişkin yapılan düzenleme kapsamında, kart hamilinin toplam kredi kartı limitinin belirlenmesinde yalnızca aylık veya yıllık ortalama gelir dikkate alınacak. Gelir teyidi ise bankalar tarafından geçerli kabul edilen belgeler üzerinden yapılacak.

Tüm bankalardaki toplam kart limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan müşteriler için, son bir yıl içinde en yüksek harcamanın yapıldığı hesap kesim tarihindeki kullanılmayan limitlerin kısmen düşürülmesine karar verildi.

Ayrıca bankalara, tüm kart hamillerinin kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027’ye kadar gelir düzeyleriyle uyumlu hale getirme yükümlülüğü getirildi. Bu kapsamda dar ve orta gelirli müşterilerin mevcut limitleri korunurken, aktif olarak kullanılmayan yüksek limitler sınırlandırılacak.

KMH LİMİTLERİNE ÜST SINIR GETİRİLDİ

Kredili mevduat hesabı (KMH) için de yeni sınırlamalar getirildi. Buna göre bireysel müşterilerin KMH limitleri, bankalarca belgelendirilen aylık ortalama gelirlerinin en fazla iki katı olacak şekilde belirlenecek.

Eğitim kurumlarıyla yapılan anlaşmalar kapsamında eğitim ödemeleri için tanımlanan KMH limitleri ise bu sınırlamadan muaf tutuldu. Ayrıca kullanılmayan KMH limitleri için bankaların sermaye yükümlülükleri artırılarak uluslararası düzenlemelerle uyum sağlandı.

DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE HEDEFİ

BDDK, alınan kararlarla birlikte kredi kartlarının dolandırıcılık girişimlerine karşı daha güvenli hale getirilmesini ve kullanılmayan limitlerin sınırlandırılması yoluyla yasa dışı bahisle mücadelenin güçlendirilmesini hedefliyor.

Yeni düzenlemelerin, hem finansal sistemin sağlıklı işlemesine hem de tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA