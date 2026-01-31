Gök Gürültülü Sağanak Geliyor! 18 İl Risk Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi nedeniyle 18 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.

Uyarı kapsamındaki iller şöyle: İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari.

