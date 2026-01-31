Gök Gürültülü Sağanak Geliyor! 18 İl Risk Altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklentisi nedeniyle aralarında Ege, Akdeniz ve Güneydoğu illerinin de bulunduğu 18 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Gök Gürültülü Sağanak Geliyor! 18 İl Risk Altında
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi nedeniyle 18 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.

Uyarı kapsamındaki iller şöyle: İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari.

Kaynak: Haber Merkezi

