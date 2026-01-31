İstanbul’da Bahis Ağı Çökertildi: 600 Milyonluk Vurgun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 'kapalı devre' olarak adlandırılan bir sistemin kullanıldığı tespit edildi. Bu sistem aracılığıyla müşterilerin, yasal işletmelerden yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği belirlendi.

MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, resmi olarak faaliyet gösteren 5 farklı işletmeyi kullandığı, 2023-2025 yılları arasında bu yapıya ait banka hesaplarında yaklaşık 600 milyon liralık para hareketi olduğu saptandı.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tespitlerin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

