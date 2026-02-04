Böcek Ailesi Dosyasında İddianame Hazır: İşte Ölüme Giden İhmaller Zinciri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Böcek ailesinin hayatını kaybettiği zehirlenme olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında iddianame düzenledi.

İddianamede Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Rustemsha Batyrov için ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

Savcılık ayrıca bazı şüpheliler hakkında taksirle yaralama ve ölüme neden olma suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Kaynak: ANKA