Hastanelerde İlaç Operasyonu! 5 Doktor ve 5 İlaç Mümessili Gözaltına Alındı

Konya’da sağlık operasyonu düzenlendi. Bazı ilaç firmalarının tercih edilmesi karşılığında çıkar sağladıkları iddia edilen doktorlar ve ilaç mümessilleri, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Konya'da bazı ilaç firmalarının tercih edilip çıkar sağladıkları iddia edilen 5 doktor ve 5 ilaç mümessili gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ereğli Devlet Hastanesi’nde görevli 5 doktor ile 5 ilaç mümessilinin, belirli ilaç firmalarının tercih edilmesiyle ilgili çıkar sağladıklarını tespit etti.

DOKTORLAR VE MÜMESSİLLER GÖZALTINDA

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri Konya merkezli İstanbul, Antalya, Mardin ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i doktor, 5'i ilaç mümessili olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada; "2025 yılı Mart ayında Müdürlüğümüzce ivedilikle ‘idari soruşturma’ başlatılmış ve gerekli işlemler tesis edilmiştir. Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ereğli Devlet Hastanesi ve Mardin ilinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ilgili hekimler gözaltına alınmıştır. Söz konusu operasyonla ilgili adli ve idari soruşturma süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA

