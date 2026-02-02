Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması Derinleşiyor: Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin Gözaltına Alındı
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor. Bu kapsamda Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin de gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleşiyor.
Fenomen Mika Can Raun’un tutuklanmasının ardından, aynı soruşturma kapsamında Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
