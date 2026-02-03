Şişli'de Sır Olay: İş İnsanı Musa Toykar Pijamalarıyla Yangın Merdiveninde Ölü Bulundu

İstanbul Fulya’da kayıp olarak aranan iş insanı Musa Toykar, binanın yangın merdiveninde ölü bulundu. Olay savcılık tarafından şüpheli ölüm olarak değerlendirildi.

Son Güncelleme:
Şişli'de Sır Olay: İş İnsanı Musa Toykar Pijamalarıyla Yangın Merdiveninde Ölü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün saat 12.45 sıralarında Fulya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 yıl önce Aydın’dan İstanbul’a gelen iş insanı Aydın Toykar, bir sitede yaşamaya başladı. Babasından bir süre haber alamayan Mustafa Kerem Toykar (23), 2 gün önce İstanbul’a geldi. Eve giren Toykar, babasının dairede olmadığını gördü. Toykar, bunun üzerine sitenin güvenlik görevlilerine durumu bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen görevliler, Toykar’ın siteden çıkmadığını belirledi ancak tüm aramalara rağmen Toykar bulunamadı.

BABASINI YANGIN MERDİVENİNDE BULDU

Şişli'de Sır Olay: İş İnsanı Musa Toykar Pijamalarıyla Yangın Merdiveninde Ölü Bulundu - Resim : 1

Mustafa Kerem Toykar, babasının dönmemesi üzerine tekrar sitenin güvenlik görevlileriyle görüştü. Yangın merdivenini kontrol eden Toykar ve görevliler babası Musa Toykar’ı yüzüstü halde hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Musa Toykar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Üstünde pijamalarının olduğu öğrenilen Musa Toykar'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği polislerinin çalışmalarının ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Toykar’ın yatak odasının binanın ortak yangın merdivenine açıldığı belirlendi. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Diyarbakır’da Kayıp Olarak Aranan Nimet Kılıç’ın Cansız Bedeni Bulundu Kayıp Olarak Aranan Nimet Kılıç’ın Cansız Bedeni Bulundu
CHP, Deprem Bölgesinde: Özgür Özel'den Kritik Mesajlar CHP, Deprem Bölgesinde... Özel’den İktidara Tepki
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü
Bahçeli'den Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı
TÜİK Ocak Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı Yılın İlk Enflasyonu Açıklandı
Ev Sahibi ve Kiracıların Beklediği Rakam Açıklandı: Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı: Zam Tablosu Şekilleniyor Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı