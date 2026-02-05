Kriz Çözüldü: ABD-İran Görüşmesinin Yeri ve Tarihi Belirlendi

İptal noktasına gelen nükleer müzakerelerde ABD ile İran son anda uzlaştı. Tahran yönetiminin açıklamasına göre taraflar 6 Şubat’ta Umman’ın başkenti Maskat’ta masaya oturacak.

Kriz Çözüldü: ABD-İran Görüşmesinin Yeri ve Tarihi Belirlendi
İran ile ABD arasında iptal noktasına gelen nükleer müzakereler için adres netleşti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşmenin cuma sabahı yapılacağını duyurarak hazırlıkları üstlenen Umman yönetimine teşekkür etti. Aynı doğrulama Beyaz Saray’dan da geldi.

NE OLMUŞTU?

Görüşmeler öncesinde diplomasi trafiği krizle tıkanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Arakçi'yle İstanbul'da bir araya geleceği öne sürülmüş, daha sonra İran’ın talebiyle görüşmenin Umman’a taşındığı iddia edilmişti.

Axios ise Washington’un bu değişikliği reddettiğini yazmış, bir ABD’li yetkilinin "Ya bu şartlarla ya da hiç" sözleriyle süreci kilitlediği aktarılmıştı. İranlı kaynaklar da temasların sertleştiğini ve görüşmenin iptal edilebileceğini belirtmişti. Ancak son anda uzlaşma sağlandı. Krize dönen pazarlıklar Maskat’ta yeniden başlayacak.

Kaynak: AA

