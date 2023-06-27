Hatay’da molozların arasında bayram alışverişi

Hatay’da vatandaşlar, bayram alışverişini Antakya ticaretinin merkezi konumundaki enkaza dönen tarihi Uzun Çarşı'da yaptı.

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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay'da ticaretin merkezi konumunda olan Antakya’da ki tarihi Uzun Çarşı'da zarar gördü. 3.5 kilometre uzunluğundaki çarşıda bin 700 işyerinden bazıları yıkıldı yada ağır hasar aldı. Elektrik ve suyun yeniden verilmesinin ardından yaklaşık 250 esnaf kepenklerini açtı. Kurban Bayramı alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar da enkaza dönen Uzun Çarşı’ya akın etti. Moloz yığınlarını ve yıkılmak üzeri olan yapılara aldırmayanlar alışverişlerini yaptı.

Uzun Çarşı esnaflarından Emine Çayırcık, depremin ekonomik etkilerinin devam ettiğine dikkat çekerek “İşler geçen senelere göre depremden dolayı çok zayıf ama şükür yine iyi. Çok şükür. Şuan burada bulunmamızın tehlikeli olduğunu biliyoruz fakat ekmek parası. Baya uzun zaman hepimiz evlerde oturduk. Para kazanmamız lazım” dedi.

Uzun Çarşı esnaflarından Gülsüm Yılmaz, geçmiş bayramları özlediğini ifade ederek, “Bu bayram işlerimiz depremden dolayı her zaman ki gibi değil. Deprem çok etkiledi bizi. Eski bayramları çok özlüyoruz, inşallah her şey eskisi gibi olur. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Ayakta durmak içinde çabalamak lazım. Her şeye rağmen hayat devam ediyor” diye konuştu.

Bayram alışverişi için ailesiyle birlikte Uzun Çarşıyı tercih eden Şahin Kart da, “Bölge halkının para kazanması ve işlerinin düzelmesi için desteğe ihtiyacı var. Ramazan Bayramına göre bu bayram daha iyi, kalabalık var. İnsanlar motivasyon olarak kendinde. İnşallah düzeleceğiz” ifadelerini kullandı.

Bayram alışverişi için Uzun Çarşıyı tercih eden Süleyman Yaman ise “Bayram alışverişi için ailemle geldim, gördüğüm manzara eski bayramları aratıyor. Eskiden buralar çok kalabalık oluyordu. Depremden sonra ilk geldiğim zamana göre şuanda gerçekten kalabalık var. Umarım esnaf daha fazla canlanır” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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