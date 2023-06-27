Deprem mezarlığında hüzünlü bayram ziyareti

Depremin vurduğu Hatay’da Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar, deprem mezarlığındaki yakınlarının kabrini ziyaret etti. Kabir ziyareti yapanlardan Sedat Buldu, bugün doğum günü olan ve depremde yaşamını yitiren kardeşinin mezarını ziyaret ederek "Bugün yaşasaydı 15 yaşında olacaktı" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremler de en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi. Depremde hayatını kaybedenler için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesinde deprem mezarlığı oluşturuldu. Kurban bayramı öncesi vatandaşlar, yakınlarının kabrini ziyaret ederek dua etti. Mezarların bakımını da ihmal etmeyen vatandaşlar, kabirlere çiçek dikti. Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların mezarlık ziyaretlerinde ulaşım sorunu yaşamaması için şehrin farklı noktalarından ücretsiz servis seferleri düzenlemeye başladığı belirtildi.

Bayram öncesi teyzesinin mezarını ziyaret eden Mustafa Zengin, “Bugün bayram öncesi teyzemin yanına geldik. Ziyaret edelim hem de onun mezarına çiçek ekelim istedik. Duamızı ettik ve teyzemi unutmadık. O günleri de unutmadık” dedi.

Kardeşinin mezarını doğum gününde ziyaret ettiklerini belirten Sedat Buldu, “Burası Narlıca mezarlığı, büyük depremin ardından oluşan yeni mezarlığımız. Bu da kardeşimin mezarı. Bu gün hem bayram öncesi hem de kardeşimin bu gün doğum günü onu anmaya geldik. Başında dua etmeye geldik. Yaşasaydı bu gün 15 yaşında olacaktı. Ama şuan bizimle beraber değil” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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