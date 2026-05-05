Gülistan Doku Dosyasında Adli Emanette Skandal: Zainal Abakarov'un Telefonundaki Veriler Özel Yazılımla Silinmiş!

Gülistan Doku dosyasında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun koordinesinde yürütülen yeni soruşturma, olayın basit bir kayıp vakası değil, 'organize bir suç mekanizması' olduğunu gün yüzüne çıkardı. 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku'nun dosyası yıllar sonra gelen tutuklamalar ve dijital delillerle Türkiye'nin gündemine oturdu.

ADLİ EMANETTE 'ÖZEL TEMİZLİK'

NTV'de yer alan habere göre, soruşturmanın en çarpıcı ayrıntısı, başşüpheli Zainal Abakarov’un adli emanette bulunan cep telefonunda yaşandı.

İncelemelerde, telefondaki verilerin 1 ve 6 Mayıs 2020 tarihlerinde özel bir program kullanılarak profesyonelce silindiği tespit edildi. Abakarov’un ayrıca Instagram hesabını kalıcı olarak kapatmak için işlem yaptığı ve şifrelerini değiştirdiği belirlendi.

'YARIN TELEFONUMA EL KOYACAKLAR'

Dosyaya giren bir diğer şok edici detay ise bilgi sızdırılması oldu. Şüpheli Abakarov’un, savcılık el koymadan bir gün önce bir arkadaşına “Yarın telefonuma el koyacaklar” mesajı attığı ortaya çıktı. İfadesinde bu bilgiyi kaldıkları otelde kendilerini koruyan bir polisten aldığını itiraf eden Abakarov, silme işlemlerini hatırlamadığını iddia etti.

VALİ OĞLU VE ESKİ POLİSLERE TUTUKLAMA DALGASI

Öte yandan Başsavcı Ebru Cansu’nun talimatıyla derinleşen soruşturmada tutuklu sayısı hızla arttı. Aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, şüpheli Zainal Abakarov ve üvey babası eski polis Engin Yücer ile SIM kart verilerini sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok’un da bulunduğu 12 kişi "kasten öldürme" ve "delilleri karartma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: NTV