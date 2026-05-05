Savunma Sanayiinde Dev Arena: SAHA 2026 Kapılarını Açtı, Hedef 8 Milyar Dolar

Avrupa’nın en büyük savunma kümelenmesi İstanbul’da gövde gösterisi yapıyor. Baykar’ın gizemli mühimmatı MIZRAK’tan ASELSAN’ın gelecek teknolojilerine kadar 200’den fazla ürün ilk kez vitrine çıkarken, fuar süresince 8 milyar dolarlık rekor ihracat sözleşmesine imza atılması bekleniyor.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi buluşması olan SAHA 2026, İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) görkemli bir törenle başladı.

120 ülkeden bin 700’ün üzerinde firmanın katıldığı dev organizasyon, Türk mühendisliğinin ulaştığı son noktayı dünyaya ilan ediyor.

SAHA 2024’te elde edilen 6,2 milyar dolarlık başarı çıtası, bu yıl daha yukarı taşınıyor.

200’den fazla ticari alım heyetinin ağırlanacağı fuarda, en az 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin imzalanması ve toplam 164 imza töreninin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Fuarın en çok merak edilen ürünlerinin başında Baykar tarafından geliştirilen MIZRAK akıllı dolanan mühimmat geliyor.

1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom yetenekleriyle dikkat çeken MIZRAK’ın yanı sıra, K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmat da ilk kez görücüye çıktı.

ASELSAN: 5 yeni ürün ve 6 güncel versiyonla geleceğin savaş teknolojilerini sergiliyor.

ROKETSAN & FNSS: Kamuoyunda "lazer silahı" olarak bilinen ALKA-KAPLAN HİBRİT sistemini ilave kabiliyetlerle sahneye çıkardı.

STM: Modern harp sahasının ihtiyacı olan gelişmiş hava ve deniz sistemlerini ilk kez ziyaretçilerle buluşturdu.

Fuar sadece salonlarla sınırlı kalmadı. Türkiye’nin yerli ve milli insansız deniz araçları (İDA), Ataköy Marina’da deniz üzerindeki kabiliyetlerini sergilemek üzere yerini aldı.

Bugün itibarıyla profesyonellere kapılarını açan SAHA 2026, 9 Mayıs tarihinde kapılarını halka açacak.

Vatandaşlar, Türkiye’nin gururu olan milli teknolojileri yakından görme fırsatı bulacak.

