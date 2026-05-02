Gülistan Doku Davasında 'Belge' Krizi: 'Başa mı Döndük?'

Gülistan Doku soruşturması her geçen gün derinleşirken ailenin avukatı Ali Çimen, yasal hakları olmasına rağmen dosyadaki kritik belgelere ulaşmalarının engellendiğini duyurdu.

Avukat Ali Çimen, Tunceli ve Erzurum’da yürütülen soruşturmalar kapsamında, dosyadaki bilirkişi raporları ve şüpheli ifadelerine erişmek için defalarca yazılı başvuruda bulunduklarını açıkladı. Ancak bu taleplerin ısrarla yanıtsız bırakıldığını vurgulayan Çimen, durumun hukuk devleti ilkeleriyle çeliştiğini ifade etti.

Ali Çimen

'ŞÜPHELİ ALIYOR, MAĞDUR VEKİLİ ALAMIYOR'

Uygulamadaki çifte standarda dikkat çeken Çimen, "Şüphelilere verilen ifade tutanakları maktul vekiline verilmemektedir" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bu engellemenin kamuoyunda zaten var olan "dar ve sınırlı bir yargılama yapılacağı" endişesini körüklediğini belirten Çimen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda süreci şu soruyla özetledi:

"Yine yanıtlanmayan talepler… Başa mı döndük?"

Kaynak: ANKA