Hamaney'den 'Ekonomik Savaş' Çağrısı: 'Düşmanı Bu Alanda da Yeneceğiz'

İran dini lider Mücteba Hamaney, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda ülkesinin yeni stratejik önceliğini ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomik yaptırım ve vergi tehditlerinin sürdüğü bir dönemde konuşan Hamaney, kalkınmanın anahtarının 'ekonomik bağlılık' olduğunu vurguladı.

'ASKERİ GÜCÜMÜZÜ KANITLADIK, SIRA EKONOMİDE'

İran’ın son dönemde bölgesel ve küresel çapta sergilediği askeri kapasiteye atıfta bulunan Hamaney, 47 yıllık mücadelenin yeni bir evreye girdiğini belirtti.

Hamaney, "İran, askeri alanda sahip olduğu dikkat çekici kabiliyetlerin bir kısmını dünyaya zaten kanıtlamıştır. Ancak mücadele bitmedi; ülkemiz ekonomik ve kültürel savaş aşamasında da düşmanlarını yenilgiye uğratmalıdır" ifadelerini kullandı.

TARLADAN FABRİKAYA SEFERBERLİK

Çalışma hayatının sadece fabrikalarla sınırlı olmadığını, evlerden tarlalara kadar her alanın birer cephe olduğunu kaydeden Hamaney, ülkenin ilerlemesinin ancak üretim sahasındaki sağlam duruşla güvence altına alınabileceğini belirtti.

Hamaney’in bu çıkışı, ABD Başkanı Trump’ın "Hürmüz Boğazı ablukası meyvelerini veriyor, İran ekonomisi parçalanmış durumda" açıklamalarının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA