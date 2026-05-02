Faili Meçhul Dosyaların Kapakları Açılıyor... Bakan Gürlek: Yeni Bilgi ve Belge Gelirse Sonuna Kadar Gideriz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran faili meçhul cinayetlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bazı dosyaların zamanaşımına uğradığını belirten Gürlek, toplum vicdanını yaralayan olaylar için "Yeni bilgi ve belgeler gelirse sonuna kadar gideriz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, tv100 kanalında katıldığı yayında faili meçhul dosyaların akıbetine dair kritik mesajlar verdi. 1993 yılını 'karanlık bir dönem' olarak niteleyen Bakan Gürlek, Uğur Mumcu, Hrant Dink ve Ahmet Taner Kışlalı gibi suikastların toplumsal hafızadaki yerine dikkat çekerek adli süreçlerin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

'ZAMANAŞIMI ENGEL AMA YENİ BELGEYE KAPI AÇIK'

Hukuki sınırlara değinen Bakan Gürlek, zamanaşımı nedeniyle bazı dosyalarda işlem yapılamadığını kabul etti ancak bir şerh düştü:

"Bazı cinayetler zamanaşımına uğradı, bunlara bir şey yapamayız ancak yeni bilgi ve belgeler gelirse bunlarla ilgili çalışmalar yaparız ve sonuna kadar gideriz".

Kaynak: tv100

Akın Gürlek Faili meçhul
