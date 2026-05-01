AK Parti'den 'İkamet Harcına Zam' İddiasına Son Nokta

Son günlerde dijital platformlarda ve sosyal medya hesaplarında ikamet harçlarına fahiş zam yapıldığına dair yayılan iddialar üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu bir açıklama yaptı. Zorlu, ikamet izin ücretlerinde herhangi bir artış veya sistem değişikliğinin söz konusu olmadığını duyurdu.

'MEVCUT SİSTEM DEVAM EDİYOR'

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Zorlu, dezenformasyonun önüne geçmek amacıyla şu ifadeleri kullandı:

"İkamet harçları konusunda iddia edildiği gibi bir değişim gerçekleşmemiştir. Mevcut sistem, halihazırdaki ücretler üzerinden devam edecektir. Bu kısa bilgilendirmeyi, benzer paylaşımların artması nedeniyle yapmak faydalı olmuştur."

TÜRK DÜNYASI İÇİN HASSASİYET VURGUSU

Özellikle Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı sıfatıyla konunun altını çizen Zorlu, Türk dünyasından gelen soydaşların mağdur edilmeyeceğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde süreci takip ettiklerini belirten Zorlu, "Özellikle Türk dünyasından gelen soydaşlarımız açısından hassasiyetimiz en yüksek seviyededir" diyerek bu grup üzerindeki spekülasyonlara dikkat çekti.

Zira ikamet harçları konusunda iddia edildiği gibi böyle bir değişim gerçekleşmemiştir. Mevcut sistem, halihazırdaki ücretler üzerinden devam edecektir.… https://t.co/93qDh2PtIC — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) May 1, 2026

Kaynak: AA