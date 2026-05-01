AK Parti'den 'İkamet Harcına Zam' İddiasına Son Nokta

Sosyal medyada yayılan ikamet harcı ücretlerinin değiştiği yönündeki iddialara AK Parti’den açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, mevcut ücretlerin aynen devam edeceğini belirterek, "Soydaşlarımız konusundaki hassasiyetimiz en üst seviyededir" dedi.

AK Parti'den 'İkamet Harcına Zam' İddiasına Son Nokta
Son günlerde dijital platformlarda ve sosyal medya hesaplarında ikamet harçlarına fahiş zam yapıldığına dair yayılan iddialar üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu bir açıklama yaptı. Zorlu, ikamet izin ücretlerinde herhangi bir artış veya sistem değişikliğinin söz konusu olmadığını duyurdu.

'MEVCUT SİSTEM DEVAM EDİYOR'

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Zorlu, dezenformasyonun önüne geçmek amacıyla şu ifadeleri kullandı:

"İkamet harçları konusunda iddia edildiği gibi bir değişim gerçekleşmemiştir. Mevcut sistem, halihazırdaki ücretler üzerinden devam edecektir. Bu kısa bilgilendirmeyi, benzer paylaşımların artması nedeniyle yapmak faydalı olmuştur."

TÜRK DÜNYASI İÇİN HASSASİYET VURGUSU

Özellikle Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı sıfatıyla konunun altını çizen Zorlu, Türk dünyasından gelen soydaşların mağdur edilmeyeceğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde süreci takip ettiklerini belirten Zorlu, "Özellikle Türk dünyasından gelen soydaşlarımız açısından hassasiyetimiz en yüksek seviyededir" diyerek bu grup üzerindeki spekülasyonlara dikkat çekti.

Kaynak: AA

15 Ülke, Tek Uçak... İsrail'in Alıkoyduğu 59 Sumud Aktivisti İstanbul'da İsrail'in Alıkoyduğu 59 Sumud Aktivisti İstanbul'da
Süleyman Soylu'dan Siyasete Veda Sinyali: 'Zihnimde Bitirdim' Siyasete Veda Sinyali, 'Zihnimde Bitirdim'
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Antalya’da Festival Gecesi: İrem Derici’den Unutulmaz Konser İrem Derici’den Unutulmaz Konser
Özgür Özel Sumud Filosu Saldırısını Kınadı: 'İsrail'in Yaptığı Haydutluktur' Sumud Filosu Saldırısını Kınadı, 'İsrail'in Yaptığı Haydutluktur'
Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi
'Cehennem Necati'ye Operasyon: 780 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu 'Cehennem Necati'ye Operasyon: 780 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Sorumlular İçin Yolun Sonu... Gülistan Doku Dosyasında Kördüğümü Çözecek İncelemeler Tamam Gülistan Doku Dosyasında Kördüğümü Çözecek İncelemeler Tamam