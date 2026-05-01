15 Ülke, Tek Uçak... İsrail'in Alıkoyduğu 59 Sumud Aktivisti İstanbul'da

12 Nisan’da Barselona’dan 'insani yardım' parolasıyla yola çıkan ancak 29 Nisan gecesi İsrail’in korsan saldırısına maruz kalan Küresel Sumud Filosu katılımcıları Türkiye'ye ayak bastı. Girit Adası'ndan kalkan Türk Hava Yolları’na (THY) ait TK 6934 sefer sayılı özel uçak, saat 21.45’te İstanbul Havalimanı’na indi.

15 ÜLKEDEN 59 AKTİVİST

İstanbul’a getirilen grupta 18’i Türk vatandaşı olmak üzere, ABD, İngiltere, Brezilya, Pakistan ve Malezya gibi 15 farklı ülkeden toplam 59 aktivist bulunuyor. İsrail ordusunun uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırıdan kurtulan katılımcılar, havalimanında duygusal anlar yaşadı.

Karşılamanın ardından aktivistlerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceği bildirildi.

600 MİL AÇIKTA HUKUK DIŞI SALDIRI

Filo yetkililerinden alınan bilgilere göre saldırı, Gazze’ye henüz 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularına çok yakın bir noktada gerçekleşti. İsrail ordusu, 39 ülkeden 345 katılımcının bulunduğu teknelere ağır zarar vererek aktivistleri alıkoydu.

Kaynak: AA