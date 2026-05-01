15 Ülke, Tek Uçak... İsrail'in Alıkoyduğu 59 Sumud Aktivisti İstanbul'da

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan ancak Akdeniz’de İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden 59 kişilik ilk grup Türkiye’ye getirildi. Girit’ten havalanan özel uçakla İstanbul’a ulaşan heyet, VIP salonunda aileleri ve yetkililer tarafından karşılandı.

12 Nisan’da Barselona’dan 'insani yardım' parolasıyla yola çıkan ancak 29 Nisan gecesi İsrail’in korsan saldırısına maruz kalan Küresel Sumud Filosu katılımcıları Türkiye'ye ayak bastı. Girit Adası'ndan kalkan Türk Hava Yolları’na (THY) ait TK 6934 sefer sayılı özel uçak, saat 21.45’te İstanbul Havalimanı’na indi.

15 ÜLKEDEN 59 AKTİVİST

İstanbul’a getirilen grupta 18’i Türk vatandaşı olmak üzere, ABD, İngiltere, Brezilya, Pakistan ve Malezya gibi 15 farklı ülkeden toplam 59 aktivist bulunuyor. İsrail ordusunun uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırıdan kurtulan katılımcılar, havalimanında duygusal anlar yaşadı.

Karşılamanın ardından aktivistlerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceği bildirildi.

600 MİL AÇIKTA HUKUK DIŞI SALDIRI

Filo yetkililerinden alınan bilgilere göre saldırı, Gazze’ye henüz 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularına çok yakın bir noktada gerçekleşti. İsrail ordusu, 39 ülkeden 345 katılımcının bulunduğu teknelere ağır zarar vererek aktivistleri alıkoydu.

Türkiye Dahil 12 Ülkeden İsrail'e Sumud Filosu TepkisiTürkiye Dahil 12 Ülkeden İsrail'e Sumud Filosu TepkisiGüncel

Kaynak: AA

Hasbi Dede Dosyasında Skandal Mesajlar: 'Annene Söyleme, Etkiliyorsun Beni' Hasbi Dede Dosyasında Skandal Mesajlar
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku ve Faili Meçhul Çıkışı Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku ve Faili Meçhul Çıkışı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi
'Cehennem Necati'ye Operasyon: 780 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu 'Cehennem Necati'ye Operasyon: 780 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Sorumlular İçin Yolun Sonu... Gülistan Doku Dosyasında Kördüğümü Çözecek İncelemeler Tamam Gülistan Doku Dosyasında Kördüğümü Çözecek İncelemeler Tamam
MHP'de Kurultay Tarihi Belli Oldu MHP'nin Olağan Kurultay Tarihi Belli Oldu
Akın Gürlek Duyurdu: 16 Yeni Büro Açılıyor Akın Gürlek Duyurdu: 16 Yeni Büro Açılıyor