Sorumlular İçin Yolun Sonu... Gülistan Doku Dosyasında Kördüğümü Çözecek İncelemeler Tamam

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gülistan Dok dosyasında 6 yıldır aranan cevaplar, bakanlık müfettişlerinin son raporuyla yeni bir boyut kazandı.

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturmada, idari, emniyet ve sağlık boyutuyla yürütülen müfettiş çalışmaları sonuçlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye ve polis başmüfettişleri ile Sağlık Bakanlığı müfettişleri, hazırladıkları kapsamlı dosyaları Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

SORUMLULAR İÇİN YOLUN SONU

İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği 6 başmüfettiş, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve emniyet personelinin soruşturma sürecindeki tutumlarını mercek altına aldı. Hazırlanan raporlarda, 67'si ana arter olmak üzere 700 saatlik ek güvenlik kamerasının neden dosyaya zamanında girmediğine dair çarpıcı bulgular yer aldı.

HASTANEDE SİLİNEN KAYITLAR RAPORLA TASDİKLENDI

Sağlık Bakanlığı müfettişleri ise Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki hastane kayıtlarının silinmesi üzerine yoğunlaştı. Dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in "resmi belgeyi bozmak" suçundan tutuklanmasının ardından tamamlanan inceleme, kayıtların silinmesindeki kasıt ve ihmal zincirini belgeledi.

ADALET ŞİMDİ ERZURUM’DA ŞEKİLLENECEK

Müfettişlerin raporlarıyla birlikte soruşturma dosyası, "kayıp" vakasından organize bir "cinayet ve delil karartma" davasına dönüştü. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, bakanlıklardan gelen bu kritik veriler ışığında, aralarında Valinin oğlunun da bulunduğu 12 tutuklu şüpheli hakkındaki kritik soruların yanıtlarını aramaya devam edecek.

Kaynak: DHA