Süleyman Soylu'dan Siyasete Veda Sinyali: 'Zihnimde Bitirdim'

AK Parti grup toplantısında basın mensuplarıyla yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Süleyman Soylu, tv100 ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyasetin mutfağından gelen ve yıllardır en ön saflarda yer alan Soylu, artık siyasi bir pozisyon beklentisi olmadığını ve mevcut milletvekilliği döneminin sona ermesini beklediğini duyurdu.

'DÖNEMİMİN SONUNU BEKLİYORUM'

Meclis çalışmalarına katılımı hakkındaki sorulara yanıt veren Soylu, "Meclis’e gücüm yettiğince gidebiliyorum. Haftada bir giderim ama çok da gitmem. Çünkü dönemimin sonunu bekliyorum. Dönemim bitince, veleddalin amin" ifadelerini kullanarak, mevcut yasama dönemi sonunda aktif görevlerinden tamamen çekileceğinin işaretini verdi.

'SİYASETİ ZİHNİMDE BIRAKTIM'

Soylu, "Ben siyaseti zihnimde bırakmış durumdayım ama davamı, Erdoğan’a bağlılığımı ve fikrimi bırakmam" dedi. Siyasi kariyerini bir makam veya mevki üzerine kurmadığını vurgulayan eski Bakan, çocukluğundan beri bu sürecin içinde olduğunu ancak artık farklı bir evrede olduğunu dile getirdi. "Ben siyasi bir pozisyon için siyaset yapmadım. Bunu Türkiye’de birilerine anlatabilmem çok zor. 2028’den sonra bana bir kişi 1 gün siyaset yaptıramaz" dedi.

Kaynak: tv100