Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku ve Faili Meçhul Çıkışı

Türkiye’nin yıllardır cevap beklediği Gülistan Doku soruşturmasına dair en yetkili ağızdan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan çarpıcı açıklamalar geldi. tv100’de 'Buket Aydın ile Doğrudan' programına bağlanan Soylu, şüpheli Zaynal Abakarov’un yurt dışına kaçışından barajın boşaltılmasına kadar bilinmeyen detayları anlattı.

'DEVLET TÖHMET ALTINDA KALMASIN DİYE REST ÇEKTİM'

Olaydan hemen sonra şüpheli Zaynal Abakarov’un yurt dışına çıktığını öğrendiğinde tedirgin olduğunu belirten Soylu, süreci bizzat yönettiğini söyledi. Soylu, şüphelinin Türkiye'ye getirilmesi için ailesine uyguladığı baskıyı şu sözlerle anlattı:

"Dedim ki, eğer gelmezse polis memuru olan babasını ihraç ederim, Dağıstanlı olan annesini geri gönderme merkezine alırım. Neticede aile ulaştı ve gelmesini sağladık. Gelir gelmez de OHAL yetkimle yurt dışı çıkış yasağı koydurttum."

'DOSYADA İHMAL VARSA HESABI SORULMALI'

İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan özel ekibin raporunda, Zaynal Abakarov’un telefon imajlarının alınmadığının tespit edildiğini açıklayan Soylu, "Diyelim ki orada bir ihmal var, hepsi sorgulanmalıdır. Bu konu o gün karartılmışsa bunun hesabını sormak bizim en büyük hakkımızdır" dedi.

Soylu ayrıca, ailenin talebi üzerine barajın "dibine kadar" boşaltıldığını hatırlattı.

'DÜNYADA ÖRNEĞİNİ GÖSTERİN KELLEMİ KESERİM'

Soylu’nun faili meçhul cinayetler konusundaki çıkışı dikkat çekti. AK Parti döneminde bu sayının bitme noktasına geldiğini savunan Soylu, şu istatistikleri paylaştı:

"2021-2025 yılları arasında Türkiye’de polis bölgesinde bir tane bile faili meçhul yoktur. Dünyada bir tane örneğini gösterin kellemi keserim! Almanya’da bu oran yüzde 10, ABD’de yüzde 50 seviyelerinde."

'MESELE SİYASALLAŞTIRILMAMALI'

Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyalarına da değinen Soylu, ailelerin kafasında en ufak bir soru işareti kalmaması için davanın yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Rabia Naz’ın babasıyla defalarca sayılarını hesaplayamayacağım kadar konuştum. Bir baba düşünün çocuğunu kaybetmiş. Biz orada hiçbir şey bulamadık. Ama en ufak bir ihtimal varsa gereken yapılmalıdır. Olayın çözülebilmesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Ailenin kafasında en ufak bir soru işareti kalmamalıdır. Rojin Kabaiş konusunda da… Her ne yapılması gerekiyorsa Adalet Bakanımız da büyük bir çaba sarf ediyor, bizler de destekçisi olacağız."

Kaynak: tv100