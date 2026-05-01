'Cehennem Necati'ye Operasyon: 780 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul merkezli 3 ilde, 'Cehennem Necati' adıyla tanınan Necati Arabacı liderliğindeki uluslararası uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı organize suç örgütü üyelerine operasyon düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 780 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, liderliğini 'Cehennem Necati' adıyla tanınan Necati Arabacı’nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik önemli bilgilere ulaşıldı.

3 ÜLKEDE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCULARLA BAĞLANTI

Kriptolu haberleşme programı verilerinin incelenmesinde, Almanya’da ele geçirilen 100 kilogram esrar, Brezilya’da 890 kilogram kokain ve İspanya’da ele geçirilen 84 kilo 400 gram esrarın örgütle bağlantılı olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde, örgütün silahlı bir yapıya sahip olduğu, uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştığı, ayrıca örgüte menfaat sağlamak amacıyla düzenli para toplandığı ve bu gelirlerin suç faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul merkez olarak üzere İzmir ve Tunceli’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ile 8 şirket ve ortaklık payı olmak üzere toplam 780 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

ALMANYA'DA 'HELLS ANGELS'A BİN 200 POLİSLE OPERASYON

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 'Hells Angels' isimli motosikletli suç örgütüne bin 200 polisin katıldığı operasyon düzenlendi. İzmir'de tutuklu bulunan Necati Arabacı'nın örgütün ele başı olduğu ileri sürülüyor.

Kaynak: DHA

