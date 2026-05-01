Hasbi Dede Dosyasında Skandal Mesajlar: 'Annene Söyleme, Etkiliyorsun Beni'

Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Hasbi Dede davasında yeni detaylar ortaya çıktı. Davada, Dede’nin mağdur Tuana Elif Torun’a attığı iddia edilen skandal mesajlar dosyanın en önemli delili oldu.

'ANNENE SÖYLEME, ETKİLİYORSUN BENİ'

tv100'de yer alan habere göre, Hasbi Dede’nin 16 yaşındaki kıza gönderdiği mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

"Rahat olmak istemez misin? Ürküttün beni."

"Kendini beğeniyor musun? Neden altında bir şey arıyorsun?"

"Aklımdaydı sana yazmak ama duyulsun istemem. Sakın annene söyleme."

"Sence ben nasıl bir erkeğim? Etkiliyorsun beni."

Tuana’nın ölümü sonrası kamuoyunda infial oluşmuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil olarak cezanın üst sınırdan verilmesi için itirazda bulunmuştu.

Kaynak: tv100