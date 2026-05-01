Hasbi Dede Dosyasında Skandal Mesajlar: 'Annene Söyleme, Etkiliyorsun Beni'

Giresun Görele’nin görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Hasbi Dede’nin, 16 yaşındaki Tuana’yı taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkumiyet kararı çıktı. Dava dosyasına giren şok edici mesajlar ise skandalı gözler önüne serdi: "Kendini beğeniyor musun, rahat olmak istemez misin? Sence ben nasıl bir erkeğim? Etkiliyorsun beni."

Son Güncelleme:
Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Hasbi Dede davasında yeni detaylar ortaya çıktı. Davada, Dede’nin mağdur Tuana Elif Torun’a attığı iddia edilen skandal mesajlar dosyanın en önemli delili oldu.

'ANNENE SÖYLEME, ETKİLİYORSUN BENİ'

tv100'de yer alan habere göre, Hasbi Dede’nin 16 yaşındaki kıza gönderdiği mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

  • "Rahat olmak istemez misin? Ürküttün beni."
  • "Kendini beğeniyor musun? Neden altında bir şey arıyorsun?"
  • "Aklımdaydı sana yazmak ama duyulsun istemem. Sakın annene söyleme."
  • "Sence ben nasıl bir erkeğim? Etkiliyorsun beni."

Tuana’nın ölümü sonrası kamuoyunda infial oluşmuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil olarak cezanın üst sınırdan verilmesi için itirazda bulunmuştu.

Bakanlıktan 'Ceza Az' İtirazı: Hasbi Dede Dosyası İstinafa GidiyorBakanlıktan 'Ceza Az' İtirazı: Hasbi Dede Dosyası İstinafa GidiyorGüncel

Kaynak: tv100

Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku ve Faili Meçhul Çıkışı Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku ve Faili Meçhul Çıkışı
Samsun-Asarcık Kara Yolunda Heyelan: Dev Kayalar Yola Savruldu Samsun-Asarcık Kara Yolunda Heyelan
Yangın mı, Cinayet mi? Duşa Kabin Kırık, Yerler Kan İçinde... Yangın mı, Cinayet mi? Duşa Kabin Kırık, Yerler Kan İçinde...
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
DEM Parti'den 'Barış' Mesajı: 'Koyulan Taşları Halk Kaldıracak' DEM Parti'den 'Barış' Mesajı, 'Koyulan Taşları Halk Kaldıracak'
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi
'Cehennem Necati'ye Operasyon: 780 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu 'Cehennem Necati'ye Operasyon: 780 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Sorumlular İçin Yolun Sonu... Gülistan Doku Dosyasında Kördüğümü Çözecek İncelemeler Tamam Gülistan Doku Dosyasında Kördüğümü Çözecek İncelemeler Tamam
MHP'de Kurultay Tarihi Belli Oldu MHP'nin Olağan Kurultay Tarihi Belli Oldu
Akın Gürlek Duyurdu: 16 Yeni Büro Açılıyor Akın Gürlek Duyurdu: 16 Yeni Büro Açılıyor