Samsun-Asarcık Kara Yolunda Heyelan: Dev Kayalar Yola Savruldu

Samsun genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden olmaya devam ediyor. Samsun-Asarcık kara yolunun Yılanlı Dere mevkiinde heyelan meydana geldi.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN

Heyelanın ardından yamaçtan kopan büyük kaya parçaları ve toprak birikintisi asfaltı kapladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ve jandarma ekipleri, yeni bir toprak kayması riskine karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. İş makineleriyle başlatılan temizlik çalışmalarının ardından yol, kontrollü olarak tek şeritten trafiğe açıldı.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yetkililer, bölgede yağışın devam etmesi nedeniyle heyelan riskinin sürdüğünü belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yılanlı Dere güzergahını kullanacak araç sahiplerinin trafik işaretlerine uymaları ve aşırı hızdan kaçınmaları istendi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun tamamen trafiğe açılması bekleniyor.

Kaynak: AA