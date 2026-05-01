Yangın mı, Cinayet mi? Duşa Kabin Kırık, Yerler Kan İçinde...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Batman'da Bahçelievler Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak girdiği evde, Suriye uyruklu Süreyya İbrahim (45) ile Metin Erman (52) kapı girişinde yan yana ölü bulundu.

Olay ilk bakışta bir yangın faciası gibi görünse de, Cinayet Büro ekiplerinin titiz incelemesi dosyanın seyrini tamamen değiştirdi.

BANYODAKİ KAN İZİ VE KIRIK DUŞA KABİN

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede yangının sadece giriş kapısı yakınında sınırlı kaldığı, odalarda ve balkondaki kombide herhangi bir hasar olmadığı belirlendi. Asıl dikkat çekici bulgu ise banyoda tespit edildi.

Banyo zemininde yoğun kan izlerine rastlandı. Duşa kabinin bir kapısının kırık ve yerde olduğu belirlendi. Banyo içerisinde bir adet çakmak ve araç anahtarı bulundu.

KAMERALAR İNCELEMEDE

Ölenlerin üzerinde herhangi bir yanıcı madde olup olmadığı Adli Tıp raporuyla netleşecek. Ekipler ayrıca, kurbanların son telefon görüşmelerini ve binayı gören güvenlik kameralarını saniye saniye incelemeye aldı.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cenazelerin kesin ölüm nedeni, yapılacak detaylı otopsi sonrası ortaya çıkacak. Mahalle sakinlerini yasa boğan olayla ilgili polisin geniş çaplı soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA