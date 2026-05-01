Akın Gürlek Duyurdu: 16 Yeni Büro Açılıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası cezai adli iş birliği süreçlerini daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirmek için mevcut kapasitenin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Uluslararası işlemleri hızlandırmak ve koordinasyonu derinleştirmek için şu ana dek 6 farklı noktada kurulan “Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Büroları”nın sayısının artırıldığını belirten Gürlek, yeni açılan bürolarla sayının ülke genelinde 22’ye yükseldiğini belirtti.

16 YENİ BÜRO KURULDU

Gürlek, yeni kurulan 16 büronun ise, Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon’da açıldığını duyurdu.

Gürlek paylaşımının devamında, “Bu adım, IV. Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda uluslararası adli iş birliği kapasitemizi geliştirme ve yargı süreçlerinde koordinasyonu daha da güçlendirme irademizin somut bir yansımasıdır. Sınır aşan suçlarla mücadelede daha etkin, daha hızlı ve daha güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası cezaî adlî iş birliği süreçlerini daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirmek için mevcut kapasitemizi daha da güçlendiriyoruz.



— Akın Gürlek (@abakingurlek) May 1, 2026

