Akın Gürlek Duyurdu: 16 Yeni Büro Açılıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Büroları”nın Türkiye genelinde yaygınlaştırıldığını açıkladı. Hâlihazırda 6 adet bulunan bu bürolara 16 tane daha eklenecek.

Akın Gürlek Duyurdu: 16 Yeni Büro Açılıyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası cezai adli iş birliği süreçlerini daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirmek için mevcut kapasitenin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Uluslararası işlemleri hızlandırmak ve koordinasyonu derinleştirmek için şu ana dek 6 farklı noktada kurulan “Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Büroları”nın sayısının artırıldığını belirten Gürlek, yeni açılan bürolarla sayının ülke genelinde 22’ye yükseldiğini belirtti.

16 YENİ BÜRO KURULDU

Gürlek, yeni kurulan 16 büronun ise, Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon’da açıldığını duyurdu.

Gürlek paylaşımının devamında, “Bu adım, IV. Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda uluslararası adli iş birliği kapasitemizi geliştirme ve yargı süreçlerinde koordinasyonu daha da güçlendirme irademizin somut bir yansımasıdır. Sınır aşan suçlarla mücadelede daha etkin, daha hızlı ve daha güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Sakarya'da Gemi Karaya Oturdu! 8 Mürettebat İçin Kurtarma Çalışması Başlatıldı Sakarya'da Yabancı Bandıralı Gemi Karaya Oturdu
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
İstanbul'da Olaylı 1 Mayıs: Beşiktaş, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gözaltılar Var Taksim'e Çıkmak İsteyenlere Polis Müdahalesi
Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi
'Cehennem Necati'ye Operasyon: 780 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu 'Cehennem Necati'ye Operasyon: 780 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Konaklama Vergisi Yıl Sonuna Dek Yüzde 1'e İndirildi Konaklama Vergisi Yüzde 1'e İndirildi
İstanbul'da 1 Mayıs Önlemleri: Ulaşıma Kapanan Metro İstasyonları Belli Oldu Ulaşıma Kapanan Metrolar Belli Oldu
Tatil Planı Yaparken Dikkat! ‘Hayalet Villa’ Çeteleri İş Başında Tatil Planı Yaparken Dikkat! ‘Hayalet Villa’ Çeteleri İş Başında