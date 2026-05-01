Sakarya'da Gemi Karaya Oturdu! 8 Mürettebat İçin Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Sakarya'da yabancı bandıralı bir gemi karaya oturdu. Sürüklendiği belirlenen gemideki 8 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında yaşanan olayda olumsuz hava ve deniz şartlarının etkisiyle kontrolünü kaybeden yabancı bandıralı gemi kıyıya sürüklenerek karaya oturdu.

8 MÜRETTEBAT İÇİN SEFERBER OLUNDU

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Gemide bulunan 8 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi gayesiyle Sahil Güvenlik tarafından hava aracı talep edildiği öğrenildi.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
'Cehennem Necati'ye Operasyon: 780 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu 'Cehennem Necati'ye Operasyon: 780 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
İstanbul'da Olaylı 1 Mayıs: Beşiktaş, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gözaltılar Var Taksim'e Çıkmak İsteyenlere Polis Müdahalesi
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi
'Cehennem Necati'ye Operasyon: 780 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu 'Cehennem Necati'ye Operasyon: 780 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Konaklama Vergisi Yıl Sonuna Dek Yüzde 1'e İndirildi Konaklama Vergisi Yüzde 1'e İndirildi
İstanbul'da 1 Mayıs Önlemleri: Ulaşıma Kapanan Metro İstasyonları Belli Oldu Ulaşıma Kapanan Metrolar Belli Oldu
Tatil Planı Yaparken Dikkat! ‘Hayalet Villa’ Çeteleri İş Başında Tatil Planı Yaparken Dikkat! ‘Hayalet Villa’ Çeteleri İş Başında