Sakarya'da Gemi Karaya Oturdu! 8 Mürettebat İçin Kurtarma Çalışması Başlatıldı
Sakarya'da yabancı bandıralı bir gemi karaya oturdu. Sürüklendiği belirlenen gemideki 8 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında yaşanan olayda olumsuz hava ve deniz şartlarının etkisiyle kontrolünü kaybeden yabancı bandıralı gemi kıyıya sürüklenerek karaya oturdu.
8 MÜRETTEBAT İÇİN SEFERBER OLUNDU
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Gemide bulunan 8 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi gayesiyle Sahil Güvenlik tarafından hava aracı talep edildiği öğrenildi.
Kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
