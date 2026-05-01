İstanbul'da 1 Mayıs Önlemleri: Ulaşıma Kapanan Metro İstasyonları Belli Oldu

İstanbul'da 1 Mayıs, Kadıköy ve Kartal'da kutlanacak. İstanbul Valiliği bu iki nokta dışındaki tüm noktalarda yapılacak eylemlerin yasa dışı olduğunu açıkladı.

DÖRT İLÇEDE TÜM EYLEM VE ETKİNLİKLERE YASAK GELDİ

Alınan karar kapsamında Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs Cuma günü saat 00.01 ile 23.59 arasında tüm açık alan etkinlikleri yasaklandı.

TAKSİM'E ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul’da pek çok yol araç ve yaya geçişine kapatıldı.

1 Mayıs sabah 06:00 itibariyle İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Taksim Meydanı: Meydana çıkan tüm giriş ve çıkışlar.

Sıraselviler Caddesi: Tamamen trafiğe kapatılacaktır.

İstiklal Caddesi: Caddeye çıkan tüm ara sokaklar.

Şişhane: Bağlantı yolları ve çevre sokaklar.

Kabataş: İskele çevresi ve bağlantı yolları.

Barbaros Bulvarı: Kısmi şerit kapatmaları ve yönlendirmeler yapılacaktır.

ULAŞIMA 1 MAYIS ENGELİ

Öte yandan 1 Mayıs'ta bazı metro istasyonları da kapatıldı. Metro İstanbul'un duyurusuna göre; M2 metro hattının Şişhane, Taksim, Osmanbey durakları işletmeye kapatılacak. Ayrıca Taksim'e çıkan F1 füniküler ile Kadıköy'deki T3 Moda tramvayı kapalı olacak.

Metroların Mecidiyeköy'de duracağını belirten Metro İstanbul, durağın meydan çıkışı dışındaki bütün giriş çıkışlarının da kapatılacağını duyurdu.

İŞTE KAPATILACAK İSTASYONLAR

İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda açıklama yaptığını belirten Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

“İstanbul Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar 1 Mayıs Cuma günü seferlerimiz aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır:

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir.

F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacaktır.”

— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 30, 2026

Kaynak: Haber Merkezi