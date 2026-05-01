Konaklama Vergisi Yıl Sonuna Dek Yüzde 1'e İndirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Resmi Gazete’de konaklama vergisine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11263 sayılı karara göre, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu kapsamında uygulanan konaklama vergisi oranı yeniden belirlendi.

YÜZDE 2'DEN YÜZDE 1'E İNDİRİLDİ

Daha önce yüzde 2 olarak uygulanan konaklama vergisi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar yüzde 1 olarak uygulanacak. Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Kaynak: Haber Merkezi