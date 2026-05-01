Konaklama Vergisi Yıl Sonuna Dek Yüzde 1'e İndirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla konaklama vergisi oranı, yıl sonuna kadar yüzde 2'den yüzde 1'e indirildi.

Konaklama Vergisi Yıl Sonuna Dek Yüzde 1'e İndirildi
Resmi Gazete’de konaklama vergisine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11263 sayılı karara göre, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu kapsamında uygulanan konaklama vergisi oranı yeniden belirlendi.

YÜZDE 2'DEN YÜZDE 1'E İNDİRİLDİ

Daha önce yüzde 2 olarak uygulanan konaklama vergisi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar yüzde 1 olarak uygulanacak. Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

