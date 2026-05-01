Doğum İzni 24 Haftaya Çıktı: Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre kamu ve özel sektörde çalışan anneleri kapsayan düzenleme ile izin süresi; doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplamda 24 haftaya yükseltildi.

Doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA YÜKSELTİLDİ

Düzenleme ile çalışan annelerin doğum sonrası izin hakları genişletildi, 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi. Doğum izni yeni sona ermiş anneler de belirli şartları sağlamaları halinde izinlerini 24 haftaya tamamlayabilecek.

Başvurularla ilgili ayrıntılar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sayfasından paylaşılacak.

En kritik şart, doğum tarihinden itibaren geçen sürenin 1 Nisan 2026 itibarıyla 24 haftayı doldurmamış olması. Bu şartı sağlayan anneler, başvuru yapmaları halinde 8 haftaya kadar ek analık izni kullanabilecek.

Sağlık durumu elverişli anne adaylarının beklenen doğum öncesinde görevlerine devam edebilecekleri süre de 3 haftadan 2 haftaya kadar indirildi. Böylelikle doğum sonrasına aktarılabilecek izin süresi de 1 hafta artırılmış oldu.

BABALIK İZNİNDE EŞİTLİK GETİRİLDİ

Düzenleme sadece annelerle sınırlı kalmadı. Özel sektör çalışanlarının babalık izni de kamu çalışanlarında olduğu gibi 10 güne çıkarıldı.

Öte yandan koruyucu aile olacaklara da 10 gün izin hakkı getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

