Marmaray Seferlerinde Yeni Dönem: Artık Her Gün Düzenlenecek

İstanbul ulaşımının ana akslarından biri olan Marmaray’da, gece yolculuklarını ve şehirler arası bağlantıyı rahatlatacak bir düzenleme hayata geçirilecek. Daha önce sadece hafta sonları uygulanan ek seferler, Yüksek Hızlı Tren yolcularının talepleri ve artan yoğunluk üzerine haftanın her gününe yayıldı.

3 Mayıs itibarıyla başlayacak bu düzenlemenin, özellikle geç saatlerde işten çıkan ve Ankara-İstanbul hızlı tren hattını kullanan yolcular için oldukça işlevli olması bekleniyor.

HER GÜN DÜZENLENECEK

İstanbul’un en kritik ulaşım ağlarından biri olan Marmaray, yolcu yoğunluğunu yönetmek ve entegrasyonu güçlendirmek amacıyla sefer saatlerinde tarihi bir değişikliğe gitti. Marmaray’ın resmi kanalları aracılığıyla duyurulan yeni karara göre, daha önce yalnızca cuma ve cumartesi geceleri uygulanan ek seferler, artık haftanın tüm günlerini kapsayacak şekilde genişletildi.

HIZLI TREN KULLANAN VATANDAŞLAR RAHAT NEFES ALACAK

Yapılan düzenlemenin en önemli hedeflerinden biri, Ankara-İstanbul hattında seyahat eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcularının yaşadığı ulaşım sıkıntılarını ortadan kaldırmak. Ankara’dan saat 19.50’de kalkış yapan ve gece 23.58’de Söğütlüçeşme istasyonuna ulaşan yolcular, bu ek seferler sayesinde bekleme yapmadan Marmaray hattına aktarma yapabilecek. Böylece şehirler arası ulaşım ile kent içi raylı sistem arasındaki entegrasyon en üst seviyeye çıkarılmış olacak.

3 MAYIS'TAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Artan yolcu talebi ve gece saatlerindeki ulaşım ihtiyacı doğrultusunda hayata geçirilen bu uygulama, 3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla kalıcı olarak uygulanmaya başlanacak. Belirlenen yeni takvime göre ek seferlerin hareket saatleri şu şekilde:

Gebze - Halkalı yönünde son sefer saat 23.20’de; Halkalı - Gebze yönünden ise saat 23.28’de hareket edecek.

Kaynak: Haber Merkezi