Tatil Planı Yaparken Dikkat! ‘Hayalet Villa’ Çeteleri İş Başında

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tatil planları hız kazanırken, otel fiyatlarındaki sert yükseliş yerli turisti alternatif arayışına itti. Ancak uygun tatil umuduyla yazlık ve villa kiralamaya yönelen vatandaşlar, bu kez fırsatçıların ve dolandırıcıların hedefi haline geldi.

Ege ve Akdeniz’deki otellerde konaklama ücretlerinin ulaşılması güç seviyelere çıkması, özellikle orta gelir grubunu farklı seçeneklere yönlendirdi. Günlük ve haftalık kiralanan yazlıklara talep artarken, bu alanda yaşanan fiyat artışları da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Geçen yıl haftalık 20-25 bin TL civarında olan yazlık kiraları, bu sezon 50-60 bin TL bandına kadar yükseldi. Havuzlu villalarda ise aylık bedeller, büyükşehirlerdeki lüks konut fiyatlarını geride bıraktı.

FIRSATÇILAR PİYASAYI ALTÜST ETTİ

Sektörde bazı ev sahipleri ve aracılar, otel fiyatlarını gerekçe göstererek kira bedellerini yüzde 200’e varan oranlarda artırdı. “Nasıl olsa otel pahalı, mecbur kiralayacaklar” anlayışıyla hareket eden fırsatçılar, piyasa dengesini bozdu. Ancak fiyat artışlarının ötesinde asıl tehlike, internet ortamında yayılan sahte ilanlar oldu.

‘HAYALET EV’ DOLANDIRICILIĞI YAYILIYOR

Sosyal medya ve ikinci el platformlarında yayılan sahte ilanlar, tatilciler için büyük risk oluşturuyor. Dolandırıcılar, gerçek villalara ait fotoğrafları kopyalayarak lüks evleri piyasa değerinin çok altında fiyatlarla kiralık gibi gösteriyor. Profesyonel görünümlü siteler ve sahte hesaplar üzerinden yapılan bu paylaşımlar, çok sayıda kişiyi mağdur ediyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Turizm sektöründe faaliyet gösteren uzmanlar, tatil planı yapan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan kiralamalarda dolandırıcılık riskinin yüksek olduğuna dikkat çekilirken, şu uyarılar öne çıkıyor:

TÜRSAB KONTROLÜ ŞART: Kiralama yapılacak firma veya acentenin yetki belgesi mutlaka kontrol edilmeli. Belge numarası resmi kaynaklardan doğrulanmadan ödeme yapılmamalı.

ŞAHIS HESAPLARINA ÖDEME YAPMAYIN: Kurumsal firmalar ödemeleri şirket hesabı üzerinden alır. Farklı isimlere ait IBAN’lara gönderilen kaporalar, dolandırıcılığın en yaygın yöntemlerinden biri.

CANLI GÖRÜŞME TALEP EDİN: Kiralanacak evin görüntülü görüşmeyle görülmesi büyük önem taşıyor. Bu talebi reddeden kişilerden uzak durulması gerektiği belirtiliyor.

DOLANDIRICILIK NASIL İŞLİYOR?

Dolandırıcılar genellikle gerçek villaların fotoğraflarını çalarak sahte ilanlar oluşturuyor. “Son dakika fırsatı” ya da “iptal nedeniyle boşaldı” gibi ifadelerle tüketiciyi acele karar vermeye zorluyor. Ardından sahte sözleşmeler gönderilerek 10 ila 30 bin TL arasında kapora talep ediliyor.

Tatil için yola çıkan aileler ise verilen adrese ulaştıklarında ya ortada bir ev olmadığını fark ediyor ya da evin gerçek sahibiyle karşılaşıyor. Bu noktadan sonra dolandırıcılara ulaşmak ise mümkün olmuyor.

Artan şikayetler üzerine yetkililer, vatandaşların özellikle piyasa değerinin çok altındaki ilanlara temkinli yaklaşması gerektiğini vurguluyor. Tatil planı yaparken güvenilir kaynaklardan şaşılmaması, mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi